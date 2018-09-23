Cildinizi yaz, kış koruyun

Cilt sağlığı için kış aylarında da güneşin zararlı ışınlarından korunmak gerektiği bildirildi

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamada, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da cilt sağlığını olumsuz etkileyebildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turna İlknur, güneşin cilde olan etkilerinin uzun vadede ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. İlknur, yaz aylarında güneşin sıcaklığının hissedilmesi nedeniyle koruyucu kremler kullanıldığını, ancak kış aylarında cildin güneşten korumaya ihtiyacı yokmuş gibi düşünüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güneşin zararlı ultraviyole ışınları yaz mevsimi dışında da cilt sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Kış aylarında dış ortamlarda çalışanlar daha dikkatli olmalı, sokağa çıkmadan 20-30 dakika önce koruyucu krem sürülmeli ve 2 saatte bir tekrarlanmalıdır. Spor ve gezi gibi ev dışı aktiviteler mümkün olduğu kadar sabah veya akşamüstü saatlerinde yapılmalı, özellikle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşten sakınılmalıdır. Uzun yıllar güneşten gelen zararlı ışınlara maruz kalan kişilerde, deri kanseri gibi birçok hastalıklar görülebilmektedir."