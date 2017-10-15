Cildiye Uzmanı Dr. Aktekin'den saç dökülmesine karşı uyarı

DENİZLİ Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Nuran Uz Aktekin, saç dökülmesinin kadın ve erkekleri olumsuz etkilediğini belirterek, saç kaybı olanların çoğuna doğru teşhisle yardım edilebileceğini söyledi. Saç tedavisinin dermatologlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Aktekin, "Saç dökülmesi, sadece dökülmeye sebep olan etkeni bilip ona karşı bir önlem alındığında durdurulabilir" dedi

Saç dökülmesinin farklı nedenleri olduğunu belirten Dr. Aktekin, kadınlar için güzelliğin bir parçası olarak görülen saçların dökülmesinin endişe verici bir durum olduğunu, günde 80-100 tele kadar dökülmenin kabul edilebileceğini söyledi. Dökülmenin 20'li yaşlarda bile başlayabileceğine dikkat çeken Uzman Dr. Aktekin, şunları söyledi:



"Elimizle bir tutam saç çektiğimizde 4-5 tel saç geliyorsa bu önemlidir. Ya da saçların ayrıldığı çizgi genişlemeye başladıysa veya saçlı derimiz görünür hale geldiyse doktora gitmek gerekir. Saç dökülmesi, saçların zamanla ve yaygın şekilde seyrelmesi (telogen saç kaybı) şeklinde olabileceği gibi, 'saçkıran' denilen saçlı deride yuvarlak-oval şekilli saçsız yamalar yapacak şekilde ve daha hızlı da olabilir. Kaş, kirpikler ve vücut kılları da dökülebilir. Bir de 'androgenetik alopesi' dediğimiz erkek tipi dökülme (kellik) vardır. Erkeklerde sık görülmekle birlikte kadınları da özellikle menopozdan sonra etkileyebilir ve ciddi psikososyal sorunlara yol açabilir. Saçlı deri ön çizgisinin geriye çekilmesi ve tepe bölgesinde açılmayla karakterizedir. Burada genetik yatkınlık söz konusudur ailede varsa dihidrotestosteron hormonun da etkisiyle dökülme yirmili yaşlarda bile başlayabilir."



SAÇ DÖKÜLMESİNE YOL AÇAN ETKENLER



Cildiye Uzmanı Dr. Aktekin, saç dökülmesiyle gelen hastanın hikayesi, fizik muayenesi, kan testleri, dermatoskopik muayenesiyle gerekirse biyopsisinin yapılarak, tanıya varıldığını belirtti. Saç dökülmesinin tedavisi için birçok etkenin göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Dr. Aktekin, hastaların sabırlı olması ve tedavilerinin mutlaka dermatologlarca yapılması gerektiğini belirtti. Cildiye Uzmanı Dr. Aktekin, şöyle konuştu:



"Saç dökülmesi, sadece dökülmeye sebep olan etkeni bilip ona karşı bir önlem alındığında durdurulabilir. Öncelikle hastaya sorular sorularak sebep bulunmaya çalışılır. Çok sıkı diyet yapmış mı? Kullandığı ilaçlar olmuş mu? Yakında bir ameliyat geçirmiş mi? Doğum yapmış mı? Saç boyası ve şekillendirici gibi kimyasal maddelere sıkça maruz kalmış mı? Adet düzeni nasıl? gibi. Ve tabi stres faktörü de oldukça önemlidir burada. Bazı durumlarda tedavi uzun süreler alabilir dönemsel ya da sürekli olabilir. Hastalar sabırlı olmalıdır ve saç tedavisi mutlaka dermatologlar tarafından yapılmalıdır."









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