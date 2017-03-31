Cilt lekelerinden kurtulmak aslında çok basit. İşte bir kaç maske önerisi

Uzman Estetisyen Filiz Çekin, kahverengi cilt lekeleri için servet harcamanıza gerek olmadığını, evde uygulanabilecek bir kaç doğal maske ile bu lekelerin giderilebileceğini açıkladı.

Yaygın olarak yaşlılık ya da karaciğer lekeleri olarak da bilinen kahverengi lekelerin bilimsel ismi ise “solar lentijen” dir. Bu tür lekeler 50 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlar ve zararsızdırlar. Özellikle açık tenli insanlarda daha çok görülür ayrıca güneşin ve solaryumun UV ışınlarına maruz kalan kişilerde de görülme ihtimali daha yüksek olmaktadır.



Kahverengi lekeler “melanin” içerdiğinden dolayı kahverengi diye isimlendirilir. Melanin, cildin üst katmanında bulunan ve lekelerin oluşmasına neden olan bir pigmenttir. Bu tür kahverengi lekelerin giderilmesinde etkili olan bazı ev tipi çözümler bulunmaktadır.





Uzman Estetisyen Filiz Çekin'den doğal leke tedavisi tarifleri:



LİMON SUYU: Limon suyunu doğrudan lekelerin üzerine uygulayabilirsiniz. Limonun içinde bulunan asit içeriği melanin pigmentinin dağılmasını sağlayarak bir ya da iki ay içinde lekelerin görünümünde azalma sağlar. Limonunun içindeki C vitamini de ciltte renk açıcı etkide bulunabilir. Limonu birkaç dilime bölerek cildinizde lekeli olarak gördüğünüz bölgelerin üzerine doğrudan uygulayınız. İlgili bölgede yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin ve daha sonra akan su ile durulayın.



BAL, ŞEKER, LİMON SUYU:Bal, şeker ve limon suyu ile de bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir kabın içine bir limon suyunu sıktıktan sonra 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı bal da ilave edin. Katacağınız şekeri limondan çıkacak su miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra karışımı hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın. ve sadece leke üzerine uygulayıp 20 dakika bekletip yıkayın.



PATATES MUCİZESİ: Bir tane patatesi alıp bir kabın içinde rendeleyin ve üzerine yeterli miktarda bal ilave ederek karıştırın.Ortaya çıkan bu karışımı kahverengi lekelerin üzerine uygulayın.Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın.



PAPAYA MASKESİ: Bir papayanın içinden kaşık yardımıyla tüm püresini alıp bir kabın içine aktarın ve hamur kıvamına getirin. Kıvamını tutturmak için bir el mikseri de kullanmak isteyebilirsiniz. Daha sonra pamuklu bir bez veya makyaj fırçası ile yüzünüze veya cildinizde lekelerin olduğu herhangi bir yere bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Maske cildinizde kuruyuncaya kadar bekleyin ve sonrasında soğuk suyla durulayın.



Ananas suyu veya ananas maskesi de kullanabilirsiniz. Bir kabın içine bir miktar ananas suyu dökün. Ancak bu suyun herhangi bir katkı maddesi veya ilave şeker içermediğinden emin olunuz. yüzde 100 ananas suyu olmalıdır. Bir pamuklu çubuk yardımıyla kahverengi lekelerin üzerine uygulayın ve kuruduktan sonra soğuk su ile yıkayın.