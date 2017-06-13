Çocuğu olanlar dikkat! Bilgisayar, tablet gibi cihazlar...

'Çocuklar oyun oynayarak öğrenmeli, hayatı keşfetmeli, düşüp kalkmalı, kirlenmeli. Bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi radyasyon ve elektromanyetik alan içeren cihazlara uzun süre maruz kalınması özellikle lösemi riskini artırabilir' diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, en güzel karne hediyesinin bisiklet ve kitap olduğunu belirtiyor

Dr. Sinem Karaca Atakan, aileleri çocuklarını radyasyona maruz bırakacak teknolojik hediyeler almamaları konusunda da uyarıyor: Yaz geldi, havalar ısındı, okullar da kapandıktan sonra çocukların evde ekran karşısında zaman geçirmek yerine dışarı çıkmaları, açık havada oynamaları için en uygun dönem başladı. Günümüzde çocuklar bildikleri birçok şeyi bilgisayar ya da televizyondan öğreniyorlar ama daha önceki kuşaklar gibi, bizim gibi, hayatı deneyimlemekten mahrum kalıyorlar. Çocuklar oyun oynayarak öğrenmeli, hayatı keşfetmeli, düşüp kalkmalı, kirlenmeli. Bu onların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi için çok önemli. Kirlenen temizlenir, kırılan tamir edilir ama çocuğun kazanımları unutulamaz. Son yıllarda tüm dünyada teknolojik aletlerin kullanımının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Önce bilgisayarlar, sonra notebook ve tabletler, en son da akıllı telefonlar hayatımızda büyük yer kaplamaya başladı. Biz bu cihazları aktif olarak kullandıkça çocuklarımız da bu cihazlar olmadan oyalanamaz, yemek yemez, uyumaz oldular.



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