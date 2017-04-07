Çocuğum Ve Ben

Doğumdan ergenlik çağına kadar geçen sürede bireyin gelişimini ve davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalıdır çocuk psikolojisi. Aileler çocukları konusunda hassastırlar ve bazı çocuklar için bu hassasiyet daha da gereklidir. Psikolojide her şeyin aşırısı bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve uzman psikologlar tarafından teşhis edilmelidir.

Çocuklarda da bu tip rahatsızlıklar sıkça görülmeye başlamış ve aileler bu tip rahatsızlıklarla tek başına çocuklarına yardımcı olamamaktadırlar. Çocuklarda karşılaşılan bu gibi rahatsızlıklarda uzmanlardan yardım alınmalıdır. Bu uzmanlar çocuk psikologlarıdır. Çocuğunuz için, ona daha iyi bir gelecek için çocuk psikolog konusunu düşünmeniz lazım. Ayrıca çocuk psikolog fiyatları sanıldığı kadar yüksekte değildir. Yüksek dahi olsa çocuğunuzun düşünsel ve zihinsel açıdan sağlıklı gelişimi için fedakârlıkta bulunmamız gerekir.

Çocuk psikoloji merkezi nedir? Hangi durumlarda gitmeliyiz?

Çocukların gelişim ve davranışlarını uzman kadrolarıyla inceleyip gerekli tedaviyi uygulayan merkezlerdir. Bu merkezlere 0-3 yaş bebeğinizde gelişim ve motor beceri eksikliği fark ettiğinizde gidebileceğiniz gibi, çocuğunuzda ki içe kapanma, sürekli ağlama gibi kaygı durumları, dil ve konuşma terapisi, okuldan soğuma, travmalar, alt ıslatma, parmak emme, tırnak yeme gibi davranış ve uyum bozuklukları, yeni kardeşe hazırlama, kardeş ilişkileri, kardeş kıskançlığı gibi aile ve çocuk ilişkileri, zekâ geriliği, hiper aktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü gibi konularda psikolojik destek almak için de gidebilirsiniz.

Psikolium size bu noktada yardımcı olacak, çocuğunuz ve sizin için iyi bir gelecek sağlayarak, sağlıklı bireyler yetiştirebilmeniz için size rehber olacaktır.