Çocuğunuzu 2 yaşına kadar teknolojiyle tanıştırmayın

Çocuklar biz yetişkinlere göre küçük şeylerle daha çok mutlu olabilirler. Bazen bir yapbozun parçasını bulmak, bazen bir topu kaleye isabet ettirmek sevincinin ve heyecanın sebebi olabilir

Uzman Klinik Psikolog Özlem Kelle, çocukların kişiliklerinin oluştuğu süreçte yetişkinlerin desteğine ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynlere önerilerde bulundu. Ebeveynler, ancak çocuklarıyla geçirdikleri kaliteli zaman sayesinde onları gözlemleyebilir, ihtiyaç ve ilgi alanlarını keşfedebilirler. Psikolog Özlem Kelle ebeveynlerin, ancak bu sayede doyum sağlayabilecekleri bir yaşama sahip olmaları için çocuklarına gerekli yönlendirmeleri yapabileceğini vurgulayarak şu önerileri verdi; 'Çocuğunuzla birlikte gerçekten keyif alarak geçirdiğiniz zamanın onun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarının tümü için gerekli olduğunu unutmayın. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman ve yapacağınız aktiviteler için bazı önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:





Keşfetmeye yönlendir



Oyun her yaş çocuk için kendini ifade etme, keşfetme ve öğrenme aracıdır. Çocuğun oynadığı oyunlara katılmak, öğrenme ve keşfetme sürecine katkıda bulunmak demektir. Örneğin; pahalı bir oyuncak almak yerine çocuğunuzla beraber ufak tefek malzemelerle kendi oyuncağını oluşturmasına yardımcı olmak, onun merak duygusu ve keşfetme ihtiyacını karşılarken birlikte bir ürün ortaya koymak ise sizle olan ilişkisini güçlendirir.



Kitaplar çocuğun zihinsel gelişimini destekleyen en önemli kaynaklardandır. Çocuğunuza küçük yaşta resimli kitaplarla başlayıp yaşı ilerledikçe kapasitesine uygun kitapların olduğu bir ortam sağlayın. Sizi rol model olarak gören çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ailecek kitap okuma saatleri düzenleyin.

Özellikle yaz tatilinde okulların kapanmasıyla akıllı telefon, tablet, televizyon gibi uyaranlarla daha fazla vakit geçirme söz konusu olabilir. Çocuğunuz iki yaşına gelene kadar onu bu uyaranlarla temas edeceği ortamlardan uzak tutun. Yaşça büyük çocuklar için de bu uyaranlar zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileyeceğinden bir sınırlandırma gerekir. Çocuğunuzun bu uyaranlarla geçirdiği süre konusunda net bir sınır çizin. Bu sürenin günde 1 saati geçmemesine özen gösterin ve sınırlarınız konusunda tutarlı olun.





Doğa, spor ya da müzik



Çocuğunuza alternatif aktiviteler bulma konusunda destek olun. Örneğin, sınırlama getirdiğiniz tablet oyunu elinden alınan çocuk kendini boşlukta hissedebilir. Keyif aldığı başka bir şey bulamayınca tableti geri almak için sizinle çatışabilir, direnebilir. Tablet oyunu yerine sunduğunuz yüzme, bisiklete binme, enstrüman çalma, doğa keşfine çıkma gibi alternatiflerle hem çocuğunuzu desteklemiş hem de kendi sınırlarınızı güvence altına almış olursunuz. Ayrıca sporun çocuğun fiziksel gelişimine katkıları olduğu gibi zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini de desteklediğini unutmayın. Çocuğunuzu enerjisini atabileceği, kendisinin de tercih edeceği ve keyif alacağı bir spor aktivitesine yönlendirin. Çocuklarımıza çocukluk sürecinde sunduğumuz ortam ve imkanlar, yaşamın ilerleyen aşamalarında kendine yetebilen yetişkinler olmalarının temelini oluşturur. Onlarla geçireceğimiz kaliteli zaman onları tanımamızı ve anlamamızı sağlarken ihtiyaçları olan yönlendirme desteğimizin de sağlıklı ve gerçekçi bir zemine dayanmasını sağlar. Bu sayede çocuğun gelişimini desteklerken ebeveynlik doyumunu da sağlamış oluruz."