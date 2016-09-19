19 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çocuğunuzu tembelleştirmeyin!

    Okul dönemi yeniden başlarken, ebeveynlerin “kabusu” ders çalışma krizi de kapıda. Peki hemen hemen her evde yaşanan bu krizi ebeveynler ve dolayısıyla çocuklar nasıl atlatabilir? Uzmanlara göre krizin temel nedeni birçok ebeveynin aşırı kollayıcı ve koruyucu tutumu. Ders çalışmanın bir sorumluluk bilinci olduğunu hatırlatan uzmanlar, çocukların yapabileceği şeyleri ebeveynlerin üstlenmeleri sonucunda çocukların tembelleştiklerini söylüyor

    19 Eylül 2016 Pazartesi 10:37
    Çocuğunuzu tembelleştirmeyin!
    Ebeveynlerin tutumları birçok konuda olduğu gibi çocuğun sorumluluk bilincinin geliştirmesinde de büyük rol oynuyor. Okulların açılmasıyla birlikte ders çalışma ve ödev yapma problemi de ailelerin gündemine yeniden girecek. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, ebeveynlerin çocuklarının ödevini yapmak veya devamlı birlikte ders çalışmanın onların sorumluluk bilincinin gerilemesine yol açtığına dikkat çekiyor.


    Ders çalışma sorumluluk bilincinin bir parçası

    “Birçok ebeveyn aşırı kollayıcı ve koruyucu davranarak, çocuğun yapabileceği şeyleri de kendisi yapmakta ve çocuğu tembelleştirmekte” diyen Esma Uygun, şöyle konuştu:

    “Okul çocuğun sosyal hayatı deneyimlediği ilk ortam ve kuralların; ebeveynlerden bağımsız olarak işlemeye başladığı yeni bir alandır. Sorumluluklar devreye girmeye başlamıştır. Bu nedenle ders çalışmak sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Bu nedenle ders çalışma eylemini çocukların aileden edindiği sorumluluk bilinci açısından ele alınmalıdır. Ebeveyn tutumları çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun kendi disiplinini oluşturması için ebeveynlerin desteğine ihtiyacı vardır. Baskı yapmak veya azarlamak çocuğun dersten ve okuldan soğumasına neden olur. Başarmışlık hissi çocuğa yaptığı davranış için motivasyon sağlar. Önce çaba sarf etmesi gerektiğini öğretir. Ama bunu yaparken üslubunuz “sen kendin yap, artık koca çocuksun” gibi itici bir üslup olmamalıdır.”


    Ebeveynler sorumluluk bilincini nasıl geliştirmeli?

    Çocuğun gündelik hayatında kendi yapabileceği şeyleri yaparak onların öğrenme sürecini engellemeyin.
    Neyi nasıl yapacağını önce anlatın, sonra gösterin, yapamazsa yardım edin.
    Ödevi yapmanın veya yapmamanın sorumluluğunu çocuğun almasını sağlayın.
    Zaman planlamasını öğrenmesi için günlük plan oluşturup uyum sağlamasına yardımcı olun. Bunu yaparken sadece hatırlatmada bulunun. Asla baskı yapmayın, sabırlı ve anlayışlı bir üslup sergileyin.
    Anahtar Kelimeler: çocuk, çocuk Okul, çocuk ödev

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Liyakat
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Gaziler Günü zil çalıyor...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Ziraat Bankası afet için borç erteliyor
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün Cerattepe'nin davası var
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz