Ebeveynlerin tutumları birçok konuda olduğu gibi çocuğun sorumluluk bilincinin geliştirmesinde de büyük rol oynuyor. Okulların açılmasıyla birlikte ders çalışma ve ödev yapma problemi de ailelerin gündemine yeniden girecek. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, ebeveynlerin çocuklarının ödevini yapmak veya devamlı birlikte ders çalışmanın onların sorumluluk bilincinin gerilemesine yol açtığına dikkat çekiyor.





Ders çalışma sorumluluk bilincinin bir parçası



“Birçok ebeveyn aşırı kollayıcı ve koruyucu davranarak, çocuğun yapabileceği şeyleri de kendisi yapmakta ve çocuğu tembelleştirmekte” diyen Esma Uygun, şöyle konuştu:



“Okul çocuğun sosyal hayatı deneyimlediği ilk ortam ve kuralların; ebeveynlerden bağımsız olarak işlemeye başladığı yeni bir alandır. Sorumluluklar devreye girmeye başlamıştır. Bu nedenle ders çalışmak sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Bu nedenle ders çalışma eylemini çocukların aileden edindiği sorumluluk bilinci açısından ele alınmalıdır. Ebeveyn tutumları çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun kendi disiplinini oluşturması için ebeveynlerin desteğine ihtiyacı vardır. Baskı yapmak veya azarlamak çocuğun dersten ve okuldan soğumasına neden olur. Başarmışlık hissi çocuğa yaptığı davranış için motivasyon sağlar. Önce çaba sarf etmesi gerektiğini öğretir. Ama bunu yaparken üslubunuz “sen kendin yap, artık koca çocuksun” gibi itici bir üslup olmamalıdır.”





Ebeveynler sorumluluk bilincini nasıl geliştirmeli?



Çocuğun gündelik hayatında kendi yapabileceği şeyleri yaparak onların öğrenme sürecini engellemeyin.

Neyi nasıl yapacağını önce anlatın, sonra gösterin, yapamazsa yardım edin.

Ödevi yapmanın veya yapmamanın sorumluluğunu çocuğun almasını sağlayın.

Zaman planlamasını öğrenmesi için günlük plan oluşturup uyum sağlamasına yardımcı olun. Bunu yaparken sadece hatırlatmada bulunun. Asla baskı yapmayın, sabırlı ve anlayışlı bir üslup sergileyin.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.