Çocuk isteyenler dikkat: Kısırlık nedeni

Çinko eksikliğinin yumurta gelişimini bozarak kısırlığa neden olduğunu saptandı. Çinko eksikliği olan kadınlar, gebe kalma konusunda güçlük çekiyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Pensilvanya Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Çinkonun bir adı da ‘üreme minerali.’ Gebe kalmak isteyen kadınlarda yaklaşık üç ay önce çinko seviyelerine bakmak, gebeliğin oluşumunda güçlük yaşanmaması açısından önemli.

Çünkü çinko, üreme açısından çok önemli bir mineral ve üreme sisteminde önemli bir role sahip.

Pensilvenya Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma çinkonun özellikle yumurta gelişiminin başlangıç aşamasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Son zamanlarda gittikçe artan sayıda çiftin kısırlık sorunuyla karşılaşmakta olması ve sebebi bilinmeyen kısırlığın gittikçe artması bu konuda yeni araştırmaların yapılmasına öncü olmuştur.

Bu araştırmalarda yoğunlaşılan bir alan da minerallerin yumurtalara ve yumurta kalitesine etkisidir. Çinko bu mineraller içinde en önemlisidir. Çinko hormonları düzenler, yumurtalıklarda hücre bölünmesi ve fonksiyonların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardım eder.

Yumurtalıklar, yaklaşık bir milyon kadar folikül adı verilen yapılardan meydana gelir. Bu yapılar vücut hücreleri tarafından desteklenir. Her ay birkaç folikül olgunlaşmak için aday olur. Ancak bir tanesi ovulasyon (yumurtalıklardan yumurta atılması) şansına ulaşır ve döllenebilir.

YUMURTLAMADAN ÖNCEKİ 90 GÜN

Günümüzde çoğu çalışma, antral dönem olarak bilinen ve her ay olgunlaşma süreciyle başlayıp, ovulasyonla sonlanan sürece odaklanmaktadır.

Oysa bu yeni çalışma, yumurta büyümesinin, preantral dönem denen çok erken aşamalarına odaklanan bir çalışmadır. Ve bu erken dönem yumurtlamadan önceki 90 günü kapsar. Önceki çalışmalar antral dönem foliküldeki kritik çinko seviyelerine odaklanmışken, bu çalışma önceki dönemdeki çinko seviyesini test etmektedir.

Araştırmacılar, sıçanlardaki preantral follikülleri toplamışlar ve bunları iki farklı ortamda olgunlaşmaya bırakmışlardır. Bu ortamlardan birinde çinko seviyesi normal, diğerinde eksiktir.

Çinko eksik ortamda folikül gelişimi bozulmuş ve gelişim daha küçük ve az hücre sayısı olan yumurtalarla sonuçlanmıştır. Bu da kalitesiz yumurta anlamına gelir. Ayrıca çalışma sonucunda, çinko eksikliğinin zararının, beklenenden daha önce ve geri dönüşü zor olarak yumurtaları etkilediği görülmüştür.

Bu hem doğal gebelik hem de tüp bebek için önem taşımaktadır.”

EN FAZLA ÇİNKO İÇEREN BESİNLER:

İstiridye, buğday rüşeymi, kuzu eti, kabak çekirdeği, kaju, yer fıstığı, yulaf, keten tohumu, kefir, yoğurt, mantar, ıspanak, tavuk, kakao, nohut, dana eti.