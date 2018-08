Çocuk kitapları psikologlarca kontrol edilmeli

Klinik psikolog, akademisyen, oyun terapisti Dr. Sevil Yavuz, çocuk kitaplarının psikologlar tarafından kontrol edilmesi için başlattığı imza kampanyasında 9 ayda 307 bin imza topladı

Türkiye'nin tanınan klinik psikolog, akademisyen, oyun terapisti Dr. Sevil Yavuz, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek içeriklerin önüne geçilmesi ve önlem alınması için 9 ay önce internette 'change.org.tr' adresinde imza kampanyası başlattı. Çocuk kitaplarının psikologlar tarafından kontrol edilmesi için başlatılan imza kampanyasına ilgi büyük oldu.

Dr. Yavuz, çocukların her alanda istismar edildiğini ve ruh sağlığının tehlikeye atıldığını söyleyerek, "Bunların başında çizgi filmler, reklamlar, diziler, TV programları, bilgisayar oyunları, videolar, sosyal medya paylaşımları geliyor. Çocuklar, sürekli öfke, şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsellik gibi içeriklere maruz kalıyor. Sürekli bu içeriklere maruz kalması, bir süre sonra çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Her şeyi süslü sözlerle eleştirmekle, ya da 'anne baba çocuğuna sahip çıksın' demekle olmuyor. Bu çocuklar bizim. Evlatlarımızla ilgili her konu, titizlikle ele alınmalı. Yarın bu çocuklar büyüyüp suç işleyince her şey için çok geç kalınmış olacak. Toplumdaki şiddet oranı zaten ortada. Bir toplumda barışı ve huzuru getirmenin yolu çocuklara nefreti, öfkeyi, ayrımcılığı aşılamak yerine sevgiyi ve dostluğu aşılamaktır" dedi.

'ÇİZGİ FİLM KANALLARI TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA'

Çizgi film kanallarının çoğunun şiddet içerikli olduğunu belirten Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası markalar bir ülkede bir proje geliştireceği zaman birçok uzmandan destek alırlar ki; o ülkenin çocuklarını ya da ailelerini olumsuz etkileyecek bir duruma sebep olmasın ve itibarları zedelenmesin. Peki, yayınevleri ne yapıyor? Skandal bir kitap çıkınca özür diliyor, kitabı toplatıyor, bir sonraki skandala kadar aynen devam. O kitap fark edilip toplatılana kadar kaç milyon çocuğun psikolojisinin bozulduğunun önemi yok. Çizgi film kanalları ise tamamen kontrolden çıkmış durumda. Çoğu şiddet içerikli. Başka ülkelerin ne yaptığına karışamayız. Biz kendi çocuklarımızdan sorumluyuz ve onlara sahip çıkmalıyız. Ülkemizde ticari faaliyet gösteren hangi kurum varsa, yayınevi ya da çizgi film kanalı, ya da reklam veren marka, çocukların psikolojisine dikkat etmeli. Tek istediğimiz onların bu konulara dikkat etmesini onların inisiyatifine bırakmayalım, bunun için yasal bir düzenleme yapalım ki çocukların ruh sağlığını koruyalım."

'EN İYİ ÇÖZÜMLER OTURULUR, KONUŞULUR'

Kampanyaya gölge düşürülmek istendiğini ifade eden Dr. Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlerdir kampanyanın amacı çarpıtıldığı gibi sanki kampanya metninde kesin bir çözüm önerisi sunulmuş, yetkililer onaylamış gibi kurgu çözümler üzerinden eleştiriler yapılıyor. Bizim amacımız bu problemlere dikkat çekmek. En iyi çözümler oturulur konuşulur. Tek dediğimiz şey, bu gidişata bir dur demek. Detayları konuşur. Kampanyaya gölge düşürmek isteyenlerin kurgusu 'Bir kurul oluşturulacak ve bu kuruldan milyonlarca kitap nasıl geçecek? Bu mantıklı mı? Bu kurul siyasi karar verirse gibi' gibi bir sürü olumsuz çözüm kurgusu ile kampanya eleştirilmeye devam ediliyor."

Bu arada, kampanya kapsamında 9 ayda 307 bin imza toplandı.