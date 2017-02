Çocuk sahibi olmak isteyenler dikkat! Şeker de üreme üzerinde etkili

Bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız, çikolata ve şekerden uzak durun

Şekerin üreme üzerine negatif etkisi olan, en önemli hormon bozucu olduğu ve gelişen insülin direnciyle birlikte fazla şeker tüketiminin, yumurta hasarına neden olduğu ortaya çıktı.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, New Mexico Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:



“Aslında her kadın diyet konusunda bir fikir sahibidir fakat beslenme konusunda değil…



Kan şekeri, kanda dolaşan glikoz miktarıyla ilgili bir terim olup, bizim enerji seviyemizi belirler.



Sağlıksız bir diyet (rafine karbonhidrat ve doymuş yağdan zengin) kan şekerinde ani yükselme ve düşmelerle birlikte olup, gün boyu şeker dengesizliğine ve üreme sisteminin de bozulmasına neden olur.



Öncelikle ani şeker düşüşü sizi halsiz hissettirir ve vücuttan stres hormonlarının (adrenalin ve kortisol) salgılanmasına neden olur.



Stress hormonlarının devamlı salınması, progesteron hormonuna verilen tepkiyi değiştirir. Bu hormon normal adet döngüsü ve gebelik için çok önemlidir.



İkinci olarak, yüksek kan şekeri (şeker enerjiyi körükler) sık sık insülin salgılanmasına neden olur ki bu sayede şeker seviyesi dengelenir.



Burada sorun şudur; sisteme sık sık insülin salgılanması, vücudun bazı bölümlerinde bulunan insülin alıcılarının duyarsızlaşmasını sağlar. Bu reseptörlerden bir kısmı da overlerde bulunur. Bu duyarsızlaşma durumuna “insülin direnci” adı verilir.



Bu durum “polikistik over sendromlular” için ciddi bir risk faktörü olup, yumurtaların direkt zarar görmesine bir sebeptir.



Zaten boş kalori olan şeker, kilo almaya, yağlanmaya sebep olur. Yumurta ve spermlerde erken yaşlanmayı kolaylaştırır.



Uygun beslenme kan şekerinin tüm gün boyunca dengeli seyrettiği, enerji seviyesinin ve metabolik reaksiyonların düzenli olduğu beslenmedir.





NE YEMELİSİNİZ?



Aslında hiç ekmek, çikolata ve şekerleme yemeden yaşayabilir misiniz? Bu nerdeyse imkansız.



Çikolata ve şekerin içinde boğulmadıkça, hiçbir tüp bebek hekimi bunları tümden yasaklamaz. Çünkü tüm bu gıdalar kesilirse vücut tatlı ihtiyacını nasıl karşılayacak?



Yüksek oranda rafine şekerler (çikolata, bisküvi vs) çiğ şekerdeki doğal formlarıyla değiştirilmelidir. Böylece vücudunuza daha az zarar verirsiniz.





Peki doğal şeker kaynakları nelerdir?



Kuru meyveler:



Hurma, üzüm ve kayısı hem tatlılar için hem de ara öğünler için çok uygun gıdalardır. Birkaç dilim kurutulmuş mango çikolatadan sağlıklıdır.



Bal:



Bal kalori bakımından çok zengindir ama B vitamini gibi sağlıklı vitaminler de içerir. Kahvaltıda granola içine konacak bir çay kaşığı bal tatlandırıcılara tercih edilmelidir. Bal ve hurma gibi sağlıklı alternatifler, yumurta kalitesini olumlu yönde etkiler.



Xylitol:



Düşük kalorili doğal tatlandırıcıdır. Bazı meyve sebzelerde bulunur. (çilek ve karnabahar) Hamur işlerinde ve kahvede şekere alternatif kullanılabilir. Barsakları yumuşatıcı etkisi olup, fazla tüketilmemelidir.



Çay ve kahveyi şekersiz içemiyorsanız, yapay tatlandırıcı kullanmayın. Onun yerime şeker miktarını yavaş yavaş azaltın.



Damak tadınıza değil, vücudunuzu hayal kırıklığına uğratmamaya odaklanın.”