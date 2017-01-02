Çocuklar, çizgi film kahramanlı önlük giyen diş hekimlerinden kormuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından yapılan araştırmada, çocukların üzerinde çizgi film kahramanları yada renkli önlük giyen diş hekimlerinden korkmadığı tespit edildi

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İEÜ Psikoloji Bölüm Başkanvekili Doç. Dr. Seda Dural ile öğrenciler Nesrin Çalışkan ve aynı zamanda diş hekimi olan Özlem Cumbul çocukların yaşadığı diş hekimi korkusunun nedenleriyle ilgili çalışma yapıldı.



Yaşları 3 ila 12 arasında değişen 80 çocuk üzerinde yapılan araştırma ile ilgili açıklama yapan Cumbul, diş anksiyetesinin özellikle çocuk hastalarda ortak bir problem olduğunu, bu durumun yönetilmesinin diş tedavisinin başarısında önemli bir faktör olduğunu kaydetti.



Çocukların davranış ve anksiyete yönetiminin içsel ve dışsal faktörleri barındırdığını aktaran Cumbul, çalışmada, diş hekiminin beyaz ya da renkli forma tercihinin çocukların anksiyete düzeyine ve kalp atım hızına etkisini saptamayı amaçladıklarını söyledi.



Cumbul, "Bu korkunun model alma yoluyla aktarıldığı düşünülüyor. Aileler çocuklar için fobik model oluşturabilir. Diş anksiyetesi etiolojisi karmaşık olmakla birlikte beyaz önlüğün de çocuklara hastaneyi çağrıştırıp anksiyete yarattığını da göz önünde bulundurduk. Ayrıca çocukların yaşı ve ailesinin diş anksiyetesi çocukların korku seviyelerini etkiliyor." dedi.



Cumbul araştırmaya katılan çocuklara diş deneyimlerini iyi ve kötü olarak değerlendirmelerini istediklerini aktararak şunları kaydetti:



"41 çocuk beyaz üniforma giymiş diş hekimi tarafından tedavi olurken 39 çocuk renkli forma giymiş diş hekimi tarafından tedavi edildi. Çocukların kalp atım hızı ölçüldü. Sonuçlara bakıldığında, diş hekiminin renkli forma giymesi çocukların anksiyete düzeyini tedavi öncesi ve sonrasında azalttı. 3-7 yaş grubundaki çocukların anksiyete düzeyi ve kalp atım hızı, 8-12 yaş grubundaki çocuklara göre daha yüksek olduğu görüldü. Ailelerin diş anksiyeteleri direkt çocuğun diş anksiyetesini etkiledi."