"Çocuklar günde 2 bardak süt içmeli"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, çocukluk çağında süt ve süt ürünleri tüketiminin büyüme ve gelişmeye olan katkısına dikkat çekerek "Çocukların günde 2 bardak süt tüketmesi gerekiyor, bundan daha fazla süt tüketiklerinde ise demir eksikliğine bağlı kansızlık, kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diye uyardı

Yaşamın her evresinde süt ve süt ürünlerine vücudun ihtiyacı olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, özellikle çocukluk döneminde süt ve süt ürünleri tüketiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Ürünlerin çeşitli besin öğelerini içeren zengin bir kaynak olduğunu, kemik sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, “Süt ve süt ürünlerinin, kemik sağlığını korumadaki önemine ek olarak, kronik hastalıklardan da koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Çocuklarda yeterli ve dengeli besin öğeleri ile enerji alımının sağlanması açısından da önerilmektedir. Sütün bileşiminde yer alan başta vitaminler olmak üzere birçok besin maddesi, hayati fonksiyonlarda önemli görevlere sahiptir” diye konuştu.

“HİPERTANSİYON VE KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR”

“Düzenli süt tüketiminin, çocukların soyut düşünce, bellek, dikkat, problem çözme, konsantrasyon gibi zihinsel yetenekler açısından, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir” diyen Beyitler, sözlerine şöyle devam etti:

“Süt ve süt ürünleri büyüme ve gelişmenin yanı sıra yapısında bulunan enzimler, büyüme hormonları, protein ve peptid yapılı öğeler ile yağ asitleri, vitamin ve minerallerden dolayı yaşam döngüsü içerisinde birçok önemli özelliğe sahiptir. Özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere önemli minareler, protein ve riboflavin gibi bazı B Grubu vitaminlerin kaynağıdır. Süt proteinlerinin büyüme gelişmeye katkısı, doku farklılaşmasındaki etkinliğine ek olarak kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisi, hipertansiyon ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu ve diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.”

BİR YAŞINDAN SONRA GÜNDE 2 BARDAK SÜT TÜKETİMİ ÖNERİLİYOR

Çocukluk döneminde daha fazla miktarda süt tüketimi halinde demir eksikliğine bağlı kansızlık ve kabızlık görülebileceğini ve bu sebeple çocukların günde 2 bardak süt tüketmesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler “Çocuklara uyurken veya yatar pozisyonda süt verilmemesinin, süt içtikten 1-2 saat sonra uyumalarının sağlanmasının, mide içeriği ile birlikte mide asidinin yemek borusuna geri kaçışını önlemek açısından önem taşıdığını belirtti. Beyitler, bu sayede hem bebeklerde hem de çocuklarda tekrarlayan kusma, yemek borusunda yanık oluşumuna bağlı huzursuzluk, iştahsızlık, kilo alamama ve sütün akciğerlere aspirasyonuna bağlı oluşabilecek akciğer enfeksiyonları ve boğulmaları önlemenin sağlanabileceği ifade etti.



“SÜTÜN TADINI SEVMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN KAKAO TERCİH EDİLMEMELİ”

Beyitler, süt sevmeyen çocukların peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinin tüketilmesine teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“ Sadece süt içerek kalori ihtiyacını karşılayan bazı çocuklar yemek yememekte ve düzensiz beslenmektedir. Süt tüketmeyen çocuklarda peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinin tüketilmesi teşvik edilmelidir. Sütün tadını sevmeyen çocuklar için şeker, kakao tercih edilmemeli, bunların yerine süte pekmez veya bal eklenmelidir.”