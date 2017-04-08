Çocuklar rotavirüs ishaline karşı aşılanmalı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Nuran Salman, aşıların ne kadar başarılı olduğunun göz ardı edildiğini, geçmiş yıllarda insanların kızıl, kızamık ve çiçek hastalıklarından öldüğünü söyledi. Aşılar sayesinde hastalıklarda büyük başarı elde edildiğini anlatan Prof.Dr. Salman, 'Aşıların yeri yadsınamaz, çocuklara menenjit ve rotavirüs ishalin karşı aşı yapılmalı' dedi

Aşıların yan etkileri konusunun insanları tedirgin ettiğini belirten Prof. Dr. Salman, sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anki aşıların eski aşılarla hiç alakası yok. Mesela birçok aşı cıvalı deniliyor. İçini okuyun prospektüsünde cıva yok. Belki 30- 40 yıl önce cıvalı aşılar vardı. Sanki hala hepsinde cıva var gibi bu argüman devam ediliyor. Biraz takip etmek lazım. Şu an aşılar hakikaten en az yan etkili, en güvenilir hale getirilmeye uğraşıldı. Teknoloji ilerledikçe daha iyi hale geliyor. Yan etkileri var mı? Var ama çok az. Tabii nedense aşıların yan etkileri dikkati çekiyor. Ülkemizde büyük bir antibiyotik sevdası var. Müthiş yan etkisi var. Her türlü teknolojiye rağmen devam ediyor. Ama bu sevda mesela hiç tartışılmıyor, hiç dile getirilmiyor.



1 çocuk bile aşılanmadığında salgın olabilir



Çocukluk çağı aşılarının yaptırılmamasının sadece o çocuğu değil, diğer çocukları da tehdit ettiğine dikkati çeken Prof.Dr. Salman, 'Bir çocuğa bile yaptırılmaması, o çocukta hastalığın çıkması bütün etrafa yayma potansiyelini gösteriyor. Bir toplumda aşılama oranı düştükçe çok büyük sıkıntılar olur. Salgınlar görülür' dedi. Aşı ile birçok hastalığın yok edildiğini kaydeden Prof.Dr. Salman 'Örnek verdiğim gibi çiçek müthiş salgınlar yapardı. 1977 yılından bu yana çiçek hastalığını görmüyoruz. Hiçbirimiz de çiçek için aşılanmıyoruz' dedi.



Menenjit aşısı arttırılmalı



En öldürücü olan, en etrafa salgın yapan menenjitin tipinin meningokok menenjit olduğunu belirten Prof.Dr. Salman, 'Ama henüz bakanlığın aşı takviminde değil. Yani parasını öderseniz bu aşıyı yaptırıyorsunuz. Menenjit çok ciddi bir hastalık. Her 10 çocuktan biri ölüyor. Sağ kalanlarda ise sekeller (Bir hastalıktan geriye kalan arıza) çok fazla. Öğrenme güçlüğü, işitme kaybı, hatta bütün kollar bacaklar mosmor oluyor. Kesilmek zorunda kalıyor. Ciddi sekelleri var. Menenjit sayısında azalma oldu. Bu başarıldı ama meningokok içinse maalesef Türkiye geneline bakarsak aşılama istediğimiz düzeyde değil. Salgın da yapabiliyor. Salgın yaptığında bir okulda bir çocuktan başka bir çocuğa rahatlıkla geçebiliyor' diye konuştu.



Rotavirüse karşı aşı



Çocuklarda görülen rotavirüs ishalin ağır bir ishal olduğuna anlatan Prof. Dr. Nuran Salman, ishale eşlik eden yüksek ateş sonucu hastanın hastanelik olduğunu belirtti. 'Maalesef çocuklarda sık görülen bir hastalık' diyen Prof. Dr. Salman şunları söyledi: Kış ishali diye adını veriyoruz. Çünkü kışın görülüyor. Aşılama çok başarılı. Aşılama olunca hastalık görülse bile hafif şekilde görülüyor. Hiç hastaneye yatmayı gerektirmiyor. Rotavirüs çocukluk çağı hastalığı diyoruz, 5 yaş altında sık görülür fakat öyle vakalar gördük ki anne de baba da rotavirüs ishali olmuş. Olma ihtimalleri çok nadir ama bütün aile hastanede. Serum alıyorlar. İshal çok da öldürmüyor. Şöyle ki iyi serum tedavisi yapılır, ağızdan sıvı tedavisi yapılırsa yaşarsınız ama hastaneye yatış gerektiriyorsa anne ve baba başında bekleyecek. Bir zaman kaybı, işe gidememe söz konusu. Bunun için aşılama basit bir aşı. Ağızdan damla şeklinde verildiği için gayet rahatlıkla uygulanabilir. Aşıların pek çoğunun her mevsim yapılabildiğini belirten Prof.Dr. Salman, 'Bu mevsimde bazı hastalıklar daha fazla görülüyor ama illa bu mevsimde aşılama değil, her mevsimde yapılması gerekir. Örneğin kızamık, kızamıkçık hatta meningokok kış sonu ilkbahar başı gibi görülür. Hani onların mevsimidir açıkçası ama her mevsim aşı yapılabilir. Grip aşısı gibi belirli bir zamanda şöyle yapacaksınız, şurada bitireceksiniz diye bir şey yok' dedi.