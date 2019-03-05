Çocuklara sebze nasıl sevdirilir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sebzeleri kamufle ederek yedirmeye çalışmanın çocuğun o sebzeyi tek başına tanımamasına, tadını bilmemesine ve ilerleyen zamanlarda sebzeyi tek başına yemeyi reddetmesine neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ispanak, karnabahar, kereviz, bamya ve daha niceleri… Sebzeler içerdikleri vitamin, mineral ve liflerle çocukların sağlıklı büyüme ile gelişimlerinde anahtar rol üstleniyorlar. Öyle ki hücrelerin yenilenmesi, doku onarımı ve sağlıklı gözler, kemikler, dişler ile saçlar için düzenli olarak sebze yemek şart! Ayrıca vitamin ve mineralden zengin sebzeleri tüketmek vücudun bağışıklığını artırarak hastalıklardan korunmaya da yardımcı oluyor. Ancak çocukların çoğu tabakta o çok sevdikleri köfteler, makarnalar, patates kızartmaları veya çeşitli abur cuburlar yerine sebzeleri gördüklerinde, inatla direniyorlar. Elinde tabakla bir lokma daha sebze yesin diye çocuğunun ardından koşturan, sebzeleri çorbanın veya makarna sosunun içine ekleyerek gizlice yedirmeye çalışan ebeveynlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sebzeleri kamufle ederek yedirmeye çalışmanın çocuğun o sebzeyi tek başına tanımamasına, tadını bilmemesine ve ilerleyen zamanlarda sebzeyi tek başına yemeyi reddetmesine neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Aslında çocuğunuza sebze yedirmenin yolları düşündüğünüz kadar zor olmayabiliyor! Melike Şeyma Deniz, çocuklara sebzeyi sevdirmenin 8 püf noktasını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

İnatlaşmayın, sabırlı olun

Çocuklara sebzeleri sevdirmenin yolu öncelikle kararlı ve sabırlı bir tutum içerisinde olmanızdan geçiyor. “Ancak bu, ısrarlı davranmak ve onunla inatlaşmak anlamına gelmiyor” uyarısında bulunan Deniz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocuğunuza sebze yemesi veya sebze yemeğini bitirmesi konusunda ısrarcı davranırsanız, onun gerginlik dolu yemek deneyimi sebzeleri her zaman reddetmesine neden olabiliyor. Çocuğu zorlayarak zıt bir tepkiyle karşılaşmaktansa yemeğin bir ihtiyaç olmasından yola çıkmalı ve ona ‘Bu yemekten yemek ister misin?’ gibi sorular sorarak söz hakkı tanımalısınız. Eğer istemediğini belirtirse sebzelerin faydalarını anlatabilir, bir sonraki sebze alışverişine birlikte çıkarak onun istediği, ilgisini çeken sebzeleri alabilirsiniz.

Sebzeleri tanımasına fırsat verin

Genellikle çocuğumuza 2-3 kez sebze yedirmeye çalışıyor, sonra da ''Bu sebzeyi sevmiyor, aç kalmasın, sevdiği yiyecekleri hazırlayayım.'' şeklinde hatalı bir düşünceye kapılıyoruz. Aslında, çocuğunuzun bir besini sevebilmesi için onu en az 8-9 kez sofrada görmesine ve tanımasına fırsat vermeniz gerekiyor. Her gün sofrada gördüğü bir yemeği merak edip, tadına bakmak isteyebilir ve o yemeği sevebilir.

Sofraya hep birlikte oturun

Çocuklara sebzeyi sevdirmenin en önemli yollarından biri de, sofraya hep birlikte oturmanız ve yemek yemeye zaman ayırmak gerektiğini ona aşılamanız. Oyun oynarken, televizyon izlerken, elinde tablet varken yemeğe zorlanan çocuklar için yemek yemek eziyete dönüşüyor. Bu nedenle, bebeklikten başlayarak sizinle birlikte sofraya oturmalı. Her gün düzenli saatlerde sofrada birlikte olarak sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığını çocuğunuza kazandırmanız gerekiyor.

Sebzeler üzerine sohbet edin

Sofrada birlikte otururken, çocuğunuzun yanında eşiniz veya yakınlarınızla sebzelerin lezzeti ve yararlarına yönelik sohbet edin. Böylelikle sebzelere özenmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek rol model olun

Hareketlerimiz her zaman söylediklerimizden çok daha etkili oluyor. Melike Şeyma Deniz bu nedenle çocukların yanında herkesin mutlaka sebze yemesi gerektiğini hatırlatarak, “Örneğin baba sebze yemeği istemeyerek tabağını bulgur pilavıyla doldurduğunda çocuk hem sebzenin kötü olduğunu düşünüyor, hem de başka seçenekleri olduğunu bilerek ona göre davranabiliyor.” diyor.

Sebzeleri çekici hale getirin

Çocuklar için yemeklerin sunumunun da çok önemli olduğunu atlamamak gerekiyor. Çocuğunuz karışık bir yemek yerine daha sade ve tek renk yemekleri seviyor olabilir ya da renkli bulduğu yemekler daha çok ilgisini çekebilir.

Yemeği birlikte hazırlayın

Yemeği birlikte hazırlamanız çocuğunuzun sebzenin her aşamasını görmesini sağladığı gibi, kendisi de emek harcadığı için yerken reddetmek istemeyecektir. Yemek hazırlık süreci onun için bir oyun haline dönüşerek keyifli zaman geçirdiği bir aktivite gibi olduğunda yaptığı yemeğin tadını merak edecektir.

Birlikte alışveriş yapın

“Çocuğunuzla birlikte alışverişe çıkmak, yiyecekleri ona tanıtarak alışveriş yapmak ilgisini çekecektir.” diyen Deniz, şu önerilerde bulunuyor: “Özellikle sebze ve meyve reyonları rengarenk halleriyle dikkat çekici olacaktır. Akşam yemeğini onun seçeceği sebzelerle hazırlayacağınızı söyleyerek seçimi çocuğunuza bırakın. Hangi sebzelerden nasıl yemekler yapabileceğinizi anlatın, menüyü birlikte oluşturun.”