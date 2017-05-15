Çocuklarda dudak kızarması alerji belirtisi

Prof. Dr. Ahmet Akçay, besin alerjisinin her 13 çocuktan birinde görüldüğünü söyledi. Akçay 'Ek gıdaya yeni başladığınızda, besledikten 2 saat sonra dudakta şişme oluyorsa besin alerjisi için bir uzmana gitmelisiniz' dedi

Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay besin alerjilerine bağlı, hayati tehlike oluşturan, aniden gelişen ve bütün vücut fonksiyonlarını durduran alerjik şok olarak da bilinen 'Anafilaksi'ye karşı aileleri uyardı. Süt alerjisi varken tarhana çorbası içmenin, sütten yapılan yoğurt sebebiyle hastalığı tetiklediğine ve süte alerjisi olanların % 90 çapraz reaksiyon nedeniyle keçi sütüne de alerji gelişebildiğine dikkat çekti. Aynı şekilde polen alerjisi olan kişilerinde meyvelere karşı çapraz reaksiyonu olabilir. İnsanın hayatı boyunca yaklaşık 170 gıdaya alerjii yapma potansiyeli olduğunu söyleyen Akçay, alerji yapan gıdaların başında süt, yumurta, soya, buğday, fındık fıstık gibi çerezlerin ve deniz ürünlerinin geldiğini söyledi. Akçay, 'Besin alerjisi belirtilerin en sık görülenleri; besin aldıktan sonra ağız etrafında, yüzde ya da vücutta kızarıklık, kaşıntı ve egzama olması'



Kızarıklık ve kaşıntı varsa dikkat



Akçay, 'Çocuğunuzda egzama belirtileri varsa; yanaklarında kızarıklık veya kulak arkasında, boyun, eklem yerlerin kızarıklık, ciltte kururluk gibi belirtilerle kendini gösterir ve besin alerjisi yönünden mutlaka incelenmesi gerekir. Kaşıntı ve kızarıklıklar tekrarlıyorsa, ek gıdaya yeni başladınız ve beslendikten sonra 2 saat içinde dudakta şişme oluyorsa besin alerjisi belirtilerinden. Besin alınımından sonra alerjik şok dediğimiz vücutta ciddi kaşıntılı kızarıklık ve nefes sıkışması olmuşsa en öenmli belirtileri arasında. Besin alerjsinden şüphelenmek için bu belirtilerin bir tanesi bile yeterli' dedi. Prof. Dr. Ahmet Akçay, 'Benim bebeğim sadece anne süyütle besleniyor onda olmaz' düşüncesinin yanlış olduğunu söylüyor. Alerjik gıdalar, anne sütüyle bebeğe geçebilir. Bu durumda anne sütü kesilmez ama anneye özel bir diyet verilir. Anne sütü ilk 6 ay bebeğin alerjik hastalıklara yakalanma riskini 10 kat azaltır. Bebekte besin alerjisi belirtileri varsa teşhisinin erken konulması gerekir. Alerjiye neden olan besin alınmaya devam ettiğinde bebeğin hayatını tehlikeye sokabilir.



Besin alerjisi testi çok önemli



Sıklıkla yapılan yanlışların başında çok hafif alerjiyle çok ciddi testlerin yapılması. Teşhisler kulaktan dolma bilgiler değil, sadece alerjis testi ile konulmalı. Ayrıca alerji testinde çıkmadan da gizli besin alerji olabilmekte. Bu sebepten doğru teşhis için doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanı, yetişkinlere ise alerji uzmanlarınca teşhis konulması gerekir. Besin intolerans testleri besin alerjisini göstermez. Besin intolerans testleri adı altında yapılan testler besin alerjisini göstermez. Bu testler sadece hangi gıdaları fazla tükettiğinizi gösterir.