Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat! Şizofreniye yol açıyor!

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Ruh Sağlığı Uzmanı Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, sanal dünyanın artık gerçek yaşamın önüne geçtiğini dile getirerek, bu durumun özellikle çocuklar üzerinde ciddi hastalıklara hatta şizofreniye yol açabileceğini söyledi

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, internet ve sanal dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Çocuklar için günümüzde sanal dünyanın gerçek yaşamın önüne geçtiğini vurgulayan Balıkçı, dünyanın en büyük sorununun bağımlılık olduğunu, sadece madde bağımlılığının değil sanal bağımlılığın bu tür hastalıklarda en başı çektiğini söyledi. Balıkçı, "İleriki yıllarda internet bağımlılığı konusunda ciddi sorunlar bizi bekliyor. Risklere daha açık bir dünyada yaşıyoruz. Sokağa çıktığınızda başınıza bir şey gelme ihtimali internette bir şeyle uğraşırken başınıza gelme ihtimalinden daha düşük. İnsanlar yaşamlarını internet üzerinden yürütüyorlar" dedi.



Sanal bağımlılığın gerçek yaşamın önüne geçtiğini belirten psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, bu durumun çocuklarda şizofreniye neden olabileceğine dikkat çekti. Sanaldaki oyunlarla gerçek yaşamdaki risklere kapalı olan çocuğun gelişiminin sorunlu olduğuna dikkat çeken Balıkçı, "Artık cep telefonu kullanımı çocuk yaşa indi. 5 yaşındaki çocuğun bir sürü uygulamayı bildiği ve kullandığını biliyoruz. Büyürken eğer sosyal yaşamın içinde büyürseniz 20-25 yaşında sosyalleşmek ile ilgili sorun yaşamazsınız. Bugün mesela 30-35 yaşındaki insan internet kullansa da bağımlı olmayabilir. Diğer alanları biliyor çünkü. Ama 5 yaşında sanal bir dünya üzerinden büyümeye başlayan bir çocuk için çok risk var. Gerçek hayatta kaza yaptığınızda başınıza kötü bir şey geleceğini biliyorsunuz ama sanal dünyada araç kullanan bir çocuk kazadan sonra oyunu yeniden başlatabiliyor. Bu problem şizofreni benzeri bir duruma da neden oluyor. Şizofren tamamen mantığı gerçek dünyada değil kendi dünyasında yaşamasıdır. Uzun vadede bu durumlar daha sorunsala dönüşecek, şizofrenik bir durum olarak karşımıza çıkacak" diye konuştu.





"ÇOCUKLARINIZ SOKAK OYUNLARI OYNASIN"



Aileleri çocukların sosyalleşmeleri gerektiği konusunda uyaran Balıkçı "Çocuğun ihtiyacı olan şey bilgisayar tablet değil, oyun oynamak. Bu oyunu bilgisayardan değil dışarıda oynamalı. Çocuğumu sokağa bıraksam başına bir şey gelir mi kaygısı herkes yaşıyor. Bunda anormallik yok, ama uzun vadede daha büyük bir sorunu görmüyoruz. Çocuğu koruduk sanıyoruz ama fanusun içine koyduğumuz çocuk hiçbir şey yapamıyor hayatta. 10-15 yıl sonra 40 yaşında hiçbir işe yaramayan hiçbir şey yapamayan insanlarla karşılaşacağız. Çocukların büyümesinde risk hep vardı var olacak. Ama büyürken doğru yöntemle büyütmesek sorunlar bu kez büyünce ortaya çıkacak. Çocuklarınız diğer çocuklarla oyun oynayacak, ebeveynler de çocukları ile oyun oynayacak. Bir çocuk yetiştireceksiniz çocuğunuzu sanalda değil ,gerçek hayatta oyuna yönlendirin. Diğer türlü günü kurtarırısınız, çocuğu kurtaramazsınız" dedi.