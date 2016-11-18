Çocuklarda saç yeme sorununa dikkat!

İzmir'de yaşayan, saç yeme hastalığı olarak bilinen trikofaji hastası 3 yaşındaki Azra Nur Tiryaki, özellikle yalnız kaldığı zamanlarda hiç acı hissetmeden yolduğu saçlarını yutuyor. Ailesi kızlarının takıntılı davranışına engel olmanın yollarını ararken, uzmanlar sorunun yalnızlık duygusu yaşayan çocuklarda ortaya çıktığını söyledi

Buca İlçesi'nde yaşayan minik Azra Nur Tiryaki'nin saçlarını koparıp yediğini fark eden annesi Yeşim Tiryaki, 1 yıldır kızının bu davranıştan kurtulması için mücadele veriyor. Minik Azra'nın bazen saçlarını kopardığını bazen de koltukların içindeki süngerleri ya da halının tüylerini yediğini söyleyen anne Tiryaki, "Ne yaptıysam engel olamadım. Kızdığımı bildiği için benim olmadığım ortamlarda saçlarını koparıp ağzına götürüyor. Saçlarını tamamen kazıttım. O zaman da etrafta bulduğu tüylü cisimleri yemeye başladı. Dışkısında gördüğüm zaman hemen hastaneye koşuyoruz. Sorunun psikolojik olduğu söyleniyor" dedi. Yabancı cisim soluduğu için küçük kızın akciğerlerine de saç ya da halı tüyü yapıştığını belirten 2 çocuk annesi Yeşim Tiryaki, zaman zaman nefes darlığı, halsizlik ve öksürük gibi şikayetler yaşadıklarını dile getirdi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pskiyatri Bölümü ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için geldiklerini anlatan Tiryaki, "Bu takıntıdan nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum. Azra'nın ağabeyini kıskandığını tahmin ediyoruz. Yaşadığı psikolojik sorun nedeniyle böyle bir tepki verebileceği üzerinde duruluyor. Ama daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktan korkuyorum" diye konuştu.



ACI HİSSETMİYOR, RAHATLIYOR



Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Deniz Tirit Karaca, her 100 çocuktan 2'sinde görülen saç yeme hastalığı (trikofaji) konusunda aileleri uyardı. Tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan trikofajinin okul öncesi dönemde daha nadir görüldüğünü belirten Karaca, genelde 11 ile 13 yaş arasındaki çocuklarda bu soruna rastlandığını ifade etti. Trikofajinin çok farklı sebepleri olduğunu söyleyen Dr. Karaca, "Hayatın stresli dönemlerinde kişi, saçı kopartma dürtüsüne engel olamaz. Bu durum ona acı vermez, rahatlatır. Ancak koparılan saçın yutulması durumunda farklı sağlık sorunları baş gösterir. Bağırsaklarda, midede birikirse cerrahi yöntemlerle çıkarılabilir. Büyük yaş gruplarında psikoterapi ile ilaç tedavisi birlikte uygulanır" dedi. Çocukların yaşadığı duygusal yoksunluğun bir uyaran olduğunu vurgulayan Dr. Deniz Tirit Karaca, böyle çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, özellikle annelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi. Yalnız kalan çocuğun boşluk bulduğunda kendini rahatlatmak için bu yolu seçtiğini dile getiren Karaca, "Bazı çocuklarda görülen toprak yeme alışkanlığı kansızlıkla ilgiliyken saç yemenin vücuttaki herhangi bir eksiklikle kesinlikle ilgisi yoktur. Bu çocuklarda oyun terapisi çok yararlıdır. Özellikle yuvada büyüyen çocuklarda sık yaşanıyor. Çocuğun rahatlamasını sağlamak için başka uğraşlarla ilgilenmesini sağlamalıyız. Bu hastalık tedavi edilebilir ancak ailelerin biraz daha ilgili olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.