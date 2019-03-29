Çocuklarda Şaşılık Ameliyatı

Göz kaslarımızın hareketlerini yöneten merkez beyindir ve sinirlerde oluşan felçlerde şaşılığa sebep olabilir.

Normal şartlarda her iki göz birbiri ile paralel olarak hareket eder bu hareketlerin sağlanması için gözün içinde altı adet kas vardır. Bu kaslardan bir ya da birden fazlasında oluşan kas zayıflığı ya da kasların fazla çalışması neticesinde şaşılık tablosunun gelişir. Şaşılıkta bir göz normal bakarken diğer göz ise aşağı, yukarı, dışa ya da içe bakabilir.

Çocuklarda Şaşılık Nedenleri Nelerdir?

Şaşılık pek çok sebepten oluşabilmektedir. Aile geçmişinde şaşılık öyküsü olan çocuk ve bebeklerde şaşılık görülebilir. Birçok zaman herhangi bir neden tespit edilemez. Ancak nadiren anne adayının hamilelik döneminde sorunlar yaşaması, doğum sırasında yaşanan problemler, prematüre doğum düşük doğum ağırlığı, nörogelişimsel problemler, down sendromu, optik sinir hipoplazileri, doğuştan kaynaklı retinal dsitrofiler, albinizm, konjenital nistagmus, konjenital katarakt ve pitozis gibi pek çok sebep şaşılığın oluşmasında etken olabilir. Ayrıca iki yaşından sonra gelişen şaşılıklarda sebep, görme bozukluğu da olabilir. Göz kaslarımızın hareketlerini yöneten merkez beyindir ve sinirlerde oluşan felçlerde şaşılığa sebep olabilir. Bunun yanında kafa travmaları ve ateşli hastalıklar sebepler arasında sayılabilir.

Şaşılıkta Erken Teşhis ve Tedavinin Yararları

Şaşılıkta kalıcı ve başarılı tedavi için erken dönemde tanı konması oldukça önemlidir. İlk göz muayenesinin atlandığı bebeklerde ilerleyen yaşlarda gözde oluşacak estetik problemlerin yanında ömür boyu sürecek görme azlığına neden olmaktadır. Bazı hastalarda şaşılığa göz içi ve kafa içi nedenlerde eşlik etmektedir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra ve çocukluk döneminde herhangi bir görme ile ilgili şikayet olmasa dahi mutlaka düzenli aralıklarla uzman hekime göz muayenesi yaptırılmalıdır.

Çocuklarda Şaşılık Tedavisi

Öncelikle şaşılık her yaş gurubunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Şaşılık pek çok farklı sebeple oluştuğundan farklı tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Tedaviler arasında gözlük tedavisi, kapama tedavisi, botoks tedavisi, ortoptik tedavi ve göz kayması ameliyatı gibi seçenekler uygulanmaktadır. Göz kaymasının cerrahi tedavisinde göz küresinin çevresinde yer alan kaslar üzerine müdahale edilir.

Çocuklarda Şaşılık Ameliyatı