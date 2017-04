Çocukları korumak için yasalar yetmez

Kübra Topal- İnternet kafelere güvenliği artırmak amacıyla yeni düzenleme geldi. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Dr. Çolak düzenlemeyi olumlu bulduğunu ama en önemli görevin aileye düştüğünü söyledi. Çolak, ' Sağlık lı ve güvene dayalı bir ilişki varsa, çocuk endişe etmeden her şeyi aile ile paylaşabiliyorsa evde, internet kafede güvende oluyor. En koruyucu etmen çocukla aile arasındaki sıcak ilişki' dedi.

Şiddet içeren oyunlar sıkıntı yaratıyor

Ailelerin bilinçli olması gerek

Çocuklar güvenlik duvarını aşıyor



Öncelikle işletmecilerin denetlenmesi

İnternet kafelere güvenlik amacıyla giriş ve çıkışları görecek şekilde yüksek çözünürlüklü ve gece görüşlü kamera kayıt sistemi konması ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Dr. Mehmet Çolak bu düzenlemeyi genel olarak olumlu bulduğunu ama en önemli görevin aileye düştüğünü söyledi.Yeni çıkan yönetmeliği olumlu bulduğunu dile getiren Çolak, 'Bu düzenlemeyle 12 yaş altı çocuklar anne, baba denetimi olmadan internet kafelere giremeyecekler. 15 yaşın altındakiler de akşam 20.00'dan sonra giremeyecekler. Bir de güvenli internet sistemiyle her siteye erişimlerinin mümkün olmaması gerçekten de olumlu bir uygulama' dedi. İnternet kullanımının engellenemeyeceğini belirten Çolak, 'Çocukların bu devirde internet kullanmaması mümkün değil ama bunun denetimli olması gerekiyor. Süre çok önemli, bu açıdan da denetim çok önemli' şeklinde konuştu.İnternet kafenin farklı özellikleri olduğunu söyleyen Çolak, 'Kendilerinden yaşça büyük kişilerle bir arada olabiliyorlar, bu olumsuz etki yaratabiliyor. Herhangi bir düzenleme ya da herhangi bir denetim olmadığı zaman içeriği denetlemek mümkün olmuyor. Bu siteler cinsel içerikli siteler olabiliyor, yaşına uygun olmlayan siteler olabiliyor, bu açıdan denetim olması gerçekten faydalı diye düşünüyorum' dedi. Yaş büyüdükçe oyun kullanımları artıyor diyen Çolak, 'Şiddet içerikli oyunların çok oynanması, çocuklarda öfkeyi, kızgınlığı arttırabiliyor. Bu açıdan oyunları olumsuz buluyorum. Ama dediğim gibi burda yaş da önemli. Çok uzun süre oynamak da bu sorunu arttırabiliyor. Şiddet içerikli oyunların fazla oynanması, özellikle çocuk ve ergenlerde dışa yönelik öfkeli ve agresif davranışlara yol açabiliyor' diye konuştu.Düzenlemeyi olumlu bulan Çolak, 'Düzenleme denetim getiriyor ama tek başına yeterle değil. Çünkü bu çocuklar evde de internet kullanıyor, bu nedenle ailelerin bilnçli olması, farkında olması çok önemli. Güvenli internet kullanımı nedir? Nasıl sağlanabilir? Ailelerin bu konuda farkındalığı gerekiyor ve evde benzer filtrelerin kullanılması gerekiyor. İkinci olarak mümkün olduğuncu bilgisayarın ortak alanda kullanılması gerek. Özellikle küçük yaştaki çocuklar kendi odalarında internet kullandığında denetimden uzak oluyorlar' dedi. Aile filtre kullansa da değişik sosyal medyalar üzerinden sanal istismar olduğunu söyleyen Çolak, 'Çocuklar bu sanal ortamda kandırılıyor ve istismara maruz kalıyorlar. Bu da gerçekten önemli sorunlar arasında. Bu açıdan ortak alan olursa denetim sağlanmış olur' diyerek düşüncelerini ifade etti.Çocukla anne babanın ilişkisinin korunmasının önemli olduğunu belirten Çolak, 'Sağlıklı ve güvene dayalı bir ilişki varsa, çocuk endişe etmeden her şeyi aile ile paylaşabiliyorsa, aile yakınlık gösterebiliyorsa bu sorunlar azalıyor. Evde, internet kafede çocuğu korumak mümkün olmuyor, en koruyucu etmen çocukla aile arasındaki sıcak ilişki. Bu olduğu sürece çocuk korunabilir' dedi.Alsancak'ta bulunan Eylül İnternet Kafe sorumlusu Cihan Candan yönetmelik ile ilgili olarak, 9 yıldır internet kafe işlettiklerini ve 8 yıldır gece görüşlü kamera kullandıklarını söyledi. Candan, 'Kayıtlar 6 aylık, bağlı bulunduğumuz karakola 6 ayda bir kayıtları CD ile gönderiyoruz. Zaten Türkiye'de birçok oyun kara listede. Bunların isimleri mevzuatta belli. Ama bunun önüne bir türlü geçemiyoruz, her ne kadar tedbirimizi alsak da online oyunlar olduğu için çocuklar güvenlik duvarını aşıyor' dedi. Candan, 'Gece görüşlü kamera mevzusunun çok etkili olacağını sanmıyorum. Bizde 8 yıldır mevcut, zaten işyeri açılmadan önce tüm kontroller sağlandıktan sonra faaliyete geçiliyor. 12 yaşından küçük çocuklar geliyor, fakat ailesi burda, size teslim ediyorlar. Herhangi bir rutin aramada ailelerini haberdar ediyoruz' şeklinde konuştu.14 yaşından küçük olan çocukları almamaya özn gösterdiklerini söyleyen Candan, 'Ailelerinin izni olmadan zaten çocuk alamıyoruz. Yeni sistemde müşterilere ait bilgi girilmesi gerekiyormuş. Kendi TC'niz ile giriş yapıp sistemin izin vermesi önemli. Ama tam olarak ne zaman faaliyete geçecek bilmiyoruz. Türkiye'de internet kafe sektöründe ne yapılırsa yapılsın, sorunların engellenmesi çok zor' dedi. Önce internet kafecilerin denetlenmesi gerektiğini dile getiren Candan, 'İnternet kafenin arka taraflarında neler olup bittiğini görebiliyorlar mı? Önce internet kafelerin değil de, işletmecilerin denetlenmesi gerekiyor. Bunlar sağlanırsa başarı sağlanır' dedi.