Çocukluğundan beri saçlarını yoluyor!

Trikotilomani (saç yolma bozukluğu) hastası Kelsie Hanna, çocukluğundan beri saçlarını her gün yoluyor

Saç yolma hastalığı olan iki çocuk annesi Kelsie Hanna, kuaförlük yapıyor. 30 yaşındaki Hanna'nın kaşları yok, kafasının arkasında da kopmuş saçlar yüzünden büyük bir boşluk var.



İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Kanada'da yaşayan trikotilomani (saç yolma bozukluğu) hastası Hanna, çocukluğundan beri saçlarını her gün yoluyor.





Kafa derisinde karıncaların gezdiğini ve iğne batması hisleri duyduğunu söyleyen Hanna, rahatlamak için huzursuz hissetmesine yol açan saçı bulup koparıyor. Ancak saçlarını her kopardığında 10-20 tel geldiği için kafasında büyük boşluklar bulunuyor. Bu yüzden de sürekli peruk takmak zorunda kalıyor, kaşları için ise çareyi dövme yaptırmakta bulmuş.





İnsanlara kelliklerini nasıl örteceklerine yardımcı olmak için kuaför olduğunu söyleyen Kelsie Hanna, durumundan utanmadığını söyledi.





Kelsie Hanna, "Bazen saçımı çekmek gerçekten iyi hissettiriyor, çünkü o histen kurtuluyorum. Bazen ise canım yanıyor; çoğu zaman saçlarımı yolduğumun farkında bile değilim" dedi.