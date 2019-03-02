Çölyak, bir yaşam biçimi

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde düzenlenen çölyak hastalığına farkındalık panelinde konuşan Araştırma Görevlisi Gözde Gürsoy, dünya genelinde toplu beslenme hizmeti veren alanlarda glutensiz besin seçeneklerinin bulunması gerektiğini söyledi. Gürsoy, "Ev dışında yemek yemek onlar için sandığımızdan daha zor" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 'Çölyak Hastalarında Beslenme' konulu bir panel düzenledi. Panelde, çölyak hastalarının yaşadığı zorluklar ele alınarak yapılması gerekenlere dikkat çekildi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panele, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Hüsnü Gündüz ve öğrenciler katıldı.

Çölyak'ın ince bağırsak hastalığı olduğunu belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gözde Gürsoy, gluten içeren besin tüketimini takiben, ince bağırsakta besin öğelerinin vücuda geri emiliminden sorumlu 'villus' adı verilen yapıların tahrip olmasıyla çeşitli sindirim sistemi bozuklukları görüldüğünü söyledi.

Görülme sıklığı yüzde 1

Villuslarda görülen tahribat nedeniyle besin öğelerinin emiliminin bozulduğunu ve buna bağlı olarak vücutta belli başlı yetersizliklerin oluştuğunu belirten Gürsoy, "En sık görülen besin ögesi eksiklikleri ise demir, kalsiyum, D vitamini, folik asit olarak belirlendi. Dolayısıyla çölyak hastalığına kilo kaybı, anemi, çocuklarda boy kısalığı, osteoporoz gibi hastalıklar da eşlik edebilir. Görülme sıklığı dünya genelinde yüzde 1 olan çölyak, ülkemizde de tahmini yüzde 0,9 – 1,3 oranında görülmektedir. Hastalığın günümüzde tek etkin tedavi yönteminin yaşam boyu glutensiz diyet tedavisidir. Ülkemiz ve dünya genelinde çölyak hastalığı farkındalığının artırılması, toplu beslenme hizmeti verilen her alanda glutensiz besin seçeneklerinin bulunması çölyaklı bireyler için son derece önemli. Ev dışında yemek yemek onlar için sandığımızdan daha zor olabiliyor" diye konuştu.

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü ise çölyak hastalığının aslında bir hastalık değil, yaşam biçimi olduğunu söyledi. Gülcü, "Glutensiz diyetin yaşamın merkezinde olması gerekiyor. Dernek olarak çölyak farkındalığının arttırılması amacıyla faaliyetler düzenliyoruz. Üniversitelerin bu kapsamda bize destek vermeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.