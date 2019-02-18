Cosmed Ürünleri

Cosmed, temelleri 2005 yılında Paris’teki bir kozmetik dükkanında, tesadüfen gerçekleşen karşılaşma ile temelleri atılmış bir kozmetik firmasıdır. Kurucusunun gözünden bitkilerin ve suyun iyileştirici ve sağlık saçan özelliklerinin, sağlam bir kimya bilgisi ve tutkuyla cilt ve saç bakım ürünlerine dönüştürüldüğü bir markadır. 2009 yılında kurulan bu firma bugün itibariyle vücut, saç, cilt ve güneş koruyucu ürünleri ile müşterilerinin beğenisini kazanmış durumdadır.

Neden Cosmed?

Cosmed, hayatın suda ortaya çıkması ve yine sudan güç almasından ilham almıştır. Bununla birlikte bitkilerin insanlar için inanılmaz faydaları olduğu bilincinin, tamamen bilimsel kimya tecrübesi ile harmanlanışı, hem doğal hem de onaylanmış çözümler üretmenin de temeli olmuştur. Bu anlayış ile anavatanı Anadolu olan ve bilimsel adıyla Crocus Chrysanthus olarak anılan bir çiğdem çiçeği, hem güzelliği ve dayanıklılığıyla hem de kimyasal içeriğiyle Cosmed ürünlerine ilham ve güç vermiştir. Cosmed firması bu bitkinin gücünü ve güzelliğini tüm dünyaya yayma amacını taşır. Ayrıca firma, en yeni yöntemler ve bilimsel çalışmalarla ürettiği ürünlerde, “kendilerinin kullanmayacağı ürünü üretmeme” gibi bir anlayışa da sahiptir.

Cosmed Ürün Yelpazesi

Firma; farklı ihtiyaçlar için geniş ve zengin içerikte ürünler sunmaktadır. Saç için olduğu kadar cilt için de etkili çözümler sunulmakla beraber; temizleyici şampuanlar, kremler, tonik, peeling ürünleri, serum, nemlendiriciler, göz ve dudak bakım ürünleri ve güneşin zararlı etkilerine karşı geniş bir ürün ailesi de kullanıcıların hizmetine ve beğenisine sunulmaktadır. Cildin ph değerinden, selülit önleyici bakıma, yaşlanma karşıtı ürünlerden cilt lekeleri önleyici ürünlere kadar her ihtiyaç için farklı çözümler ürün ailesinde mevcuttur. Ayrıca sadece kadınlar için değil erkeklerin de ihtiyaç duyduğu ürünler, alkol içermeyen, parabensiz ve zararlı kimyasal içermeyen ürünleri, kesinlikle hayvanlar üzerinde denenmeyen testlerden geçmektedir. Ve yine içeriğinde hayvansal ürünler de bulundurmamaktadır. Bununla birlikte firma veya ürünlerle alakalı merak edilen konularda ayrıntılı bilgiler de firma tarafından verilmektedir. https://www.recete.com/cosmed/ adresinde Cosmed ürünlerini, ürün bilgileriyle birlikte bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünleri ödeme kolaylıkları ve hızlı kargo avantajıyla bildireceğiniz adreste teslim alabilirsiniz.