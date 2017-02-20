D vitamini eksikliği kısırlık sebebi

Kış günlerinde güneş ışınlarından yeterince faydalanamıyor, D vitamini alamıyoruz. Vücudumuzun D vitamini ihtiyacını, besinlerden veya vitaminlerden sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında hamilelik dönemlerini geçiren kadınların bu konuda iki kat daha dikkatli olmaları gerekiyor

'Ülkemizde güneşli geçen gün sayısı fazla olmasına rağmen D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor' diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, 'D vitamini eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiler' diyerek uyarıyor.



Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgi verdi:

D vitamini eksikliğinin, son yıllarda infertilite (kısırlık) ve düşük problemi olan hastalarda daha sık oranda görüldüğü saptandı. D vitamini eksikliği; üreme sağlığını, yumurta rezervini, yumurtanın kalitesini ve döllenme oranlarını olumsuz olarak etkiler. Ayrıca döllenmiş yumurtanın anne rahmine tutunma oranını da düşürür.



'Yumurta sarısı ve süt tüketin'



"Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml'nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir" diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, "D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz" diyerek D vitamini eksikliği olanların bu gıdalardan tüketmesi gerektiğini özellikle belirtiyor.

"Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU'dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir" diyen Op. Dr. Seval Taşdemir uyarıyor:

Özellikle kısırlık ve tüp bebek tedavisi görecek olan hastalarda mutlaka D vitamini düzeyine bakılmalı. Özellikle yaşı 35'in üzerinde olan ve güneşten daha az faydalanan grupta, D vitamini eksikliği daha sık görülür. Eksik olan vitaminin tedavisinden sonra yapılan infertilite (kısırlık) tedavisinden, çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son yıllarda bunu destekleyen birçok çalışma yapıldı. Kısacası D vitamini, vücudumuzda sadece kanda kalsiyum oranlarını belirleyen, bağırsaktan kalsiyum emilimine yardımı olan vitamin değil; tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direncimizi artıran bir vitamindir. Önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir.

