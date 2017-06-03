D vitamini eksikliği tüp bebek başarısını olumsuz etkiliyebilir

Bilim insanları, D vitamini eksikliğinin üreme fonksiyonlarında etkili olduğunu, cinsiyet hormonlarının üretimini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek başarısını düşürebileceğini ortaya koydu. Avusturyalı bilim insanlarınca yürütülen bir çalışma, D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinin üreme sonuçları ve hormon düzeylerini olumlu etkilediğini ve tüp bebek başarısını artırabileceğini gösterdi. Yürütülecek geniş çalışmalar sonrasında, vitamin D'nin, kısırlık tedavisi gören çiftler için faydalı olabileceği öngörülüyor

Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, endokrinoloji alanında çok sayıda yeni çalışmanın bilim camiasıyla paylaşıldığını söyledi. Ele alınan konulardan birinin 'üreme fonksiyonlarında D vitamininin etkisi' olduğunu ifade eden Yıldız, D vitamininin güneşlenme ile vücut tarafından üretilen bir hormon olduğunu ayrıca yağlı balık, yumurta gibi yiyeceklerle alındığını ve vücuttaki kalsiyum fosfor dengesini kontrol ettiğini anlattı. Yıldız, D vitamini eksikliğinin, birçok sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu dile getirerek, bunlar arasında kalp-damar hastalıkları ve kanserin bulunduğunu söyledi.



Obezite artarken D vitamini azalıyor



D vitamini, kısırlık tedavisinde yararlı