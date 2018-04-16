D vitamini eksikliği yorgun hissettiriyor

D vitamini eksikliğinde uyuklama hali, yorgunluk hissi ve fiziksel aktivite isteksizliği yaşanıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yorgun hissedenlerin ve çalışma isteği azalanların sayısı daha da artıyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, bahar yorgunluğuna karşı halsiz ve vücudunda yaygın ağrısı olan kişilerin mutlaka kanda D vitamini düzeyine baktırmaları gerektiğini belirtiyor

İnsan sağlığı için büyük önem taşıyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini, bahar yorgunluğuna karşı da bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor. Kaslara güç veren D vitamini, eksikliğinde bahar yorgunluğunu da tetikliyor. Hava ve mevsim değişikliğinin insan biyoritmini olumsuz etkilediğini belirten Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli," Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artar ve bu yük, havada bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonlar aracılığıyla taşınır. Bu taşıma dengesi bozuklukları; iklim değişikliği dönemlerinde sıkça karşımıza çıkarak, insanlarda yorgunluk belirtilerine ve hatta ruhsal sıkıntılara yol açar. Kas ağrıları, omuz, sırt ve boyun ağrıları yine baharın gelişiyle artar, yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilir. D vitamini eksikliği de bilindiği gibi yorgunluk, halsizlik ve kas güçsüzlüğüne neden olur. Bu nedenle bahar yorgunluğuna karşı kanda D vitamini düzeyi düşük çıkanlar bir an önce eksiğini tamamlamak için tedaviye başlamalıdır." açıklamasında bulundu.



D vitamini kaslara güç veriyor



D vitamini eksikliğinde kaslarda güçsüzlük ve ağrı yaşandığını ifade eden Diyetisyen Kümeli " D vitamini kaslara güç sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Devamlı yorgunluk ve vücudunda yaygın ağrısı olan kişiler mutlaka kanda D vitamini düzeyine baktırmalıdır. Bahar yorgunluğu nedenleri arasında; yanlış beslenme alışkanlıkları, vitamin ve minerallerin besinlerle yeterli miktarda alınmaması, hareketsiz yaşam biçimi, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri de - yer almaktadır. Geceleri ağır ve yağlı yemek yememeye özen gösterilmelidir. Sıcak - soğuk kafeinli içecekler azaltılmalıdır. Tüketilen su miktarı artırılmalıdır. Düzenli olarak haftada 3 gün 45 dakika süreyle yapılacak tempolu yürüyüşü içeren aktif bir yaşam tarzı benimsenmelidir. D vitamini; kanda 20 ng/mL'den düşük ise D vitamini eksikliği; 20 ile 30 ng/mL arasında ise D vitamini yetersizliği; 30 ng/mL'den yüksek ise yeterli düzey D vitamini olarak tanımlanır. Tercih edilen aralık 40-60 ng/mL'dir. Avrupa Endokrin Derneği Klinik Uygulama Kılavuzu'na göre 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük idame olarak alınması gereken D vitamini dozu 1000 ünitedir. Kullanımı kolay sprey formda, katkı maddesi ve BHA içermeyen D3 vitaminleri tercih edilmesi uygundur" dedi.



