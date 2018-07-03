Daha beyaz dişler için...

İlaç, sigara, çay, kahve, gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin rengini bozduğuna dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın beyazlatıcı macunlardan daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi.

Dişlerimizin beyaz renginin; yapısal nedenler, ilaç kullanımına bağlı ya da alışkanlıklarımıza ve tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak bozulabildiğine belirten Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu "Dış kaynaklı sebeplerin başında sigara geliyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve kırmızı şarap gibi içecekler de dişlerdeki beyaz rengin bozulmasına yol açabiliyor" dedi.



İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Koyuncuoğlu, dişlerin doğuştan ya da hatalı, aşırı antibiyotik kullanımına bağlı lekelenmelerin diş beyazlatma veya dolgu uygulamaları gibi girişimsel işlemlerle tedavi yapılabildiğini belirtirken, tüketilen gıdalardan veya nargile-sigara gibi tütün kullanımına bağlı olarak sonradan renklenen dişlerin temizliğinin ise diş hekimleri tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Koyuncuoğlu, bu işlemin ardından hastaların evde doğru ve yeterli ağız bakımı uygulamaları ile bu durumu korumanın önemli olduğunu söyledi.



BEYAZLATICILAR DA RENKLENDİRİYOR



Beyazlatıcı ya da leke çıkarıcı diş macunlarının da zaman zaman kullanılabildiğini ifade eden Koyuncuoğlu, ancak bu tip diş macunlarının uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı ve şunları söyledi: “Yapılan bir araştırmada piyasadaki beyazlatıcılı bir diş macununun hem renklenmeyi uzaklaştırmada başarısız olduğu hem de suyla yapılan fırçalanmaya göre fazla renklenme oluşturduğu ortaya kondu. Sonuç olarak; bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çizilmelere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine sebep olur.”



“ÇOCUKLARDA RENKLENMENİN NEDENİ ARAŞTIRILMALI”



Çocukların dişlerinde görülen renklenmelerin nedenlerinin ise farklılık gösterdiğini kaydeden Doktor Öğretim Üyesi Koyuncuoğlu, ‘’Bebeklik ve erken çocukluk döneminde düzenli ilaç kullanımına bağlı antibiyotikler, (demir içeren vitamin şurupları gibi) lekeler oluşabilir. Ancak bunların diş çürüğü başlangıcında izlenen renklenmeler ile karışmaması için bir diş hekimine başvurularak sebebinin araştırılması gerekir” dedi. Dişlerin lekelenmesini ve zarar görmesini önlemek için çay, kahve, vişne suyu, şalgam suyu, portakal gibi renklendirici gıdalar ile asitli içecekler tüketildikten sonra ağızın bol su ile çalkalanması gerektiğini söyleyen Koyuncuoğlu “Bu sayede renklendirici ve aşındırıcı maddelerin ağız ortamından uzaklaşmasını sağlayabiliriz" dedi. Koyuncuoğlu, dişlerin fırçalanmaması ve diş aralarının temizlenmemesinin diş ve diş eti hastalıklarına yol açtığını belirtirken; diş fırçalamanın ve ara yüz fırçası ve diş ipi kullanımının yerini başka hiçbir uygulamanın tutmayacağını söyledi. Koyuncuoğlu “Dişlerimiz özellikle gece yatmadan önce olmak üzere günde iki defa fırçalamamız yeterli. Ancak fırçamız yanımızda değilse ve dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak ağzımızı mutlaka bir bardak su ile çalkalamamız veya tüketilen son gıda olarak beyaz peynir yememiz dişlerimizin sağlığı açısından önem arz ediyor" dedi.