Depresif ruh halinin nedeni sinüzit olabilir!

Sonbaharda tekrarlayan baş ağrısı, halsizlik, depresif ruh hali, nefes alma problemi, uyuma zorluğu, mide bulantısı, ağız kokusu gibi sorunların kaynağı sinüzit olabilir...

Sinüzit; yüz kemikleri arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon kaynaklı sağlık problemidir. Sinüsler, soluduğumuz havayı nemlendirir, ısıtır, mikroplardan temizlenmesine yardımcı olur, kafa kemiklerimizin hafifletilmesini sağlar ayrıca sesimizin karakteristik şekilde oluşmasında önemli bir rol oynar. Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler doğru şekilde havalanmazsa içlerinde bakteri ya da virüs birikir bu da bakteriyel sinüzite neden olabilir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, sinüzit ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.



Sinüzitin İki Farklı Tipi Var



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Doğru Muayene, Doğru Teşhis, Doğru Tedavi Yöntemi