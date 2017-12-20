Depresyon ilaçları geçici, siz kereviz yiyin!

Dr. Yavuz Dizdar, "Depresyondan korunmak için kış aylarında kokusu, aroması yüksek sebze ve meyveleri tüketin. Şu an kereviz tüketilmeli, depresyonu geçiriyor. Kerevizin özellikle yeşil kısımlarını atmadan yemek gerekir" dedi

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, kışın aromatik meyve ve sebzelerin yaza göre daha az olduğunu, güneşin de etkisini yitirmesiyle de depresyonun artığını söyleyerek özellikle kış döneminde depresyonu önlemek için aromatik ve keskin kokulu sebze-meyve tüketilmesini önerdi.



Aroması yüksek gıdaların depresyona iyi geldiğini vurgulayan Dr. Dizdar, "Turp, bal kabağı, yer elması gibi toprağın altındaki sebze ve meyveleri yemenin ve bir orkide türünün kökünden yapılan salebin depresyonu geçirmeye katkısı olacaktır " diye konuştu.



Aromatik olan meyvelerin aynı zamanda afrodizyak etkili olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, depresyonun sinirler arası iletinin azalmasıyla ortaya çıktığını, bunların da doğadan alınması gerektiğini ifade etti. Bu maddelere serotonin kaynağı olabilecek aromatik amino asitler diyen Dr. Dizdar, karmaşık halka yapısı gösteren maddelerin yaz aylarının sonuna doğru, doğanın en yüksek periyoduna erişip koku ve lezzet verdiklerini vurguladı.





NEDEN ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA DEPRESYONA GİRİYORUZ?



Bu maddelerin gıdalarda yapılan işlem nedeniyle halkalarının kırıldığı an dışarıdan alınamadığını vurgulayan Dr. Dizdar şunları söyledi:



"Yani düz bileşiğe işlem sırasında bir şey olmuyor fakat halka yapısını içeren bileşikler yüksek basınç işlemine geçtikleri takdirde sıcaklık, basınç kararlı durumdan bozulup parçalanıyorlar; o zaman bizim bunları dışarıdan alma şansımız mümkün olmuyor. Kendi vücudumuzda da yapamıyoruz. Kış aylarında depresyon olmasının en olası nedeni budur. Güneş sentezi yok, dışarıdan alma şansı da yok, sadece aromatik bitkilerde var, insanlar da bunları çok fazla sevmiyor sonuçta kaynak tükenmesi meydana geliyor."





"DEPRESYON İLAÇLARI SANAL MUTLULUK YARATIYOR"



Vücuttaki kaynak tükenmesiyle birlikte tıbbın önerdiği çözümün depresyon ilaçları olduğunu dile getiren Dr. Dizdar, aslında ilaçların depresyonu tedavi etmediğini sanal mutluluk yarattığını belirtti. Dr. Dizdar, "Mevcut olan maddenin sinir geçirici ara yüzünde kalmasını sağlayan depresyon ilaçları; o ilaçlar depresyonu tedavi etmiyor, ara yüz üzerinde salgılandığı zaman bu maddeleri uyarıyor o maddelerin oradan emilmesini önleyip sanal mutluluk hali yaratıyor" dedi.





"DEPRESYON İLAÇLARI GEÇİCİ"



İlaçları alınca insanların kendilerini pembe bir dünyada hissettiklerini aktaran Dr. Dizdar, "Depresyon ilaçları geçici olarak başvurulabilir ama kalıcı olarak kullanıldığı takdirde yarattıkları şey tatminkar bir mutluluk değildir. Sorun ortadan kalkmadan depresyon kalkmaz. O yüzden uzun süre depresyon ilacı kullanmamak gerekir" diye konuştu.