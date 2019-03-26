Depresyon yaşlandıkça artıyor

Dünyada yaşlı nüfus oranı her geçen gün artmaya devam ederken rakamlara göre 2050'de dünyada 5 kişiden biri yaşlı olacak.

Türkiye de hızlı yaşlanan ülkelerden birisi haline geldi. Türkiye'de yaşlı nüfusun 2008-2040 yılları arasında yüzde 201 oranında artış göstereceği öngörülmektedir. Doğum oranlarındaki azalma, bilinçli beslenme, hareketli yaşam, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve sağlık alanında teknolojinin kullanımının artması sonucunda ortalama yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının artmasına etken olmaktadır.

İlaç kullanımında yükseliş

Yaşlı nüfus artışına bağlı olarak kronik hastalıkların görülme sıklığı gün geçtikçe arttığını ifade eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tözün ile Araş. Gör. Dr. İrem Zengi, bunun da beraberinde çoklu ilaç kullanımı gerekliliğini doğurduğunu ve sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılması anlamına geldiğini ifade etti. Yaşlılık döneminde en çok görülen sağlık sorunlarının başında hareket sistemi sorunlarının yer aldığını kaydeden İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Tözün, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar sistemi hastalıkları, kanserler, akciğer hastalıkları gibi hastalıkların da sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

Obezite salgını

Obezitenin tüm yaş gruplarında hızla artan küresel bir salgın haline geldiğini, yaşlılardaki obezitenin genç yaştaki bireyler ile karşılaştırıldığında ölümle sonuçlanan daha ciddi bir sorun olduğunu kaydeden Doç.Dr. Tözün, Nöropsikiyatrik hastalıkların yaşlılıkta sıklıkla görüldüğünü aktardı. Doç.Dr. Mustafa Tözün, "Ülkemizde yapılan çalışmalarda, 65 yaş üzerinde majör depresyon yaygınlığı yüzde 6, depresif belirtilerin yaygınlığı ise yüzde 11 olarak saptanmıştır. Tedavi ve bakım ortamında depresyon görülme sıklığı toplumda ortalamalarından daha yüksektir. Çeşitli nedenlerle doktora başvuran hastaların yüzde 15'inde, bakımevlerinde kalanların yüzde 25'inde depresyon olduğu ileri sürülmektedir." dedi.

Uygun planlama

Düşme riski, kazalar ve bunlara bağlı sakatlıkta ölüm oranlarının yaşlı bireylerde arttığını vurgulayan Araş. Gör. Dr. İrem Zengi, yaşam ortamında birkaç basit düzenleme ile kazaların önüne geçilebileceğini vurguladı. Egzersiz, fiziksel aktivite ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Dr.İrem Zengi, "Evde sağlık hizmeti ve evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, geriatride uzun dönemli bakımın ve bakım hizmetlerine tam erişimin sağlanması, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin yaşlanan nüfusa uygun şekilde yeniden planlanması ve ulaşılabilir olması gereklidir." şeklinde konuştu.