Detoks çıtırı fiyatları nedir? Nerede satılır?

Bu ürün 2li bir set halin de bulunmaktadır. Bu setin içerisin de çıtır gevrek ve çay bulunmaktadır



Açlık otu seti faydaları

Kişinin bağırsakları düzenli çalışmıyor ise o sorunu çözerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Düzenli kullanır iseniz kilolardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzene koyar.

Kabızlığa birebirdir.



Açlık otu seti kullanımı



Detoks çıtırı nerede satılır? Fiyatı nedir?

Bu ürünler kilo vermek isteyenlerin artık gözdesi olmuştur. Özellikle doğal bitki özleri ile yapıldığı için çok fazla talep eden olmaktadır. Türkiye'dedaha yeni kullanılmış ve yeni olmasına rağmen çok fazla memnun kalan olmuştur. Bu ürünün faydalı olabilmesi için düzenli ve önerildiği miktarlar da kullanılması gerekir. Düzenli bir şekilde kullanılır ise istediğiniz kiloya ulaşmanız da o kadar kısa sürecektir. Fakatçok fazla kullanılmamalıdır. Özellikle iki hafta kullanıp ara verip tekrar kullanılmaya başlanmalıdır. Aksi halde fayda değil bir takım yan etkilere sebep olabilir. Bu bitkinin birçok faydası bulunmaktadır.Vücudunuz da dönem dönem şişlik veya ödemler meydana geliyor isebu ödemleri atmanıza yardımcı olur. Tokluk hissi yaratarak vücudun gerektiği kadar yemek ihtiyacını karşılamasını sağlar.Bu çay ve çıtırın kullanımı şöyledir. Çayını akşam yemeklerinden 10-15 dk sonra 1 bardak sıcak suyun içerisine 1 paket atıp yaklaşık olarak 6-7 dk beklettikten sonra içebilirsiniz. Çıtır ise normal olarak yenebilir veya süt ve yoğurt gibi ürünlere katılıp yenebilir. Dikkat edilmesi gereken şey önerilen ölçüler de kullanılmalıdır.aktarlar da veya doğal bitki çeşitleri satan dükkânlar da kolaylıkla bulunmaktadır. Doğal içerikligayet uygundur. Gram hesabı yapılarak satışa sunulmaktadır. Fiyatı da he aktara göre farklılık gösterir. Fakat genelde gram fiyatları günümüz de gramına göre müşteriye satışı olmaktadır. Aktarlar 100 gram olan detoks çıtırını değişik fiyat aralıklarının da satılırken 50 gram detoks çıtırını farklı fiyatlardan müşteriye satılmaktadır.normal yenilebilir, yoğurt veya süt gibi kalsiyum içeren ürünlere katılıp yenilebilmektedir. Önemli olan bu ürünü düzenli bir şekilde kullanmak ve düzenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Eğer düzenli bir şekilde kullanmayıp çok veya az kullandığınız da faydadan çok kişiye zarar verir. Sizde kilo vermek için bu ürünü kullanabilir ve zayıflamak için ilk adımı atabilirsiniz. Farklı fiyatlar da sunulan bu ürüne sahip olurken araştırma yaparsanız en uygun fiyatlardan da alabilir ve fazla para ödemeden kullanmaya başlayabilirsiniz.dediğimiz zayıflama bitkisinin fiyatı gramına göre değişiklik göstermektedir. Bu bitkiler gram olarak aktarlarda satılmaktadır. Gram fiyatları da aktardan aktara değişiklik gösterse de fiyatlar aşağı yukarı aynı tutarlardadır.