DEÜ acil servis yolu düzenlendi

Ege Bölgesi’nin önemli sağlık merkezlerinden olan ve günde binlerce hastanın tedavi edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ndeki araç trafik yoğunluğu, yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde azaldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla altyapı yatırımlarını güçlendirecek yapısal değişikliklerini sürdürüyor. Hastane yerleşkesi içerisinde yaşanan trafik akışını düzenlemek ve trafiği aksatmayacak şekle getirmek için yapılan düzenleme sayesinde hastane için trafikte önemli ölçüde rahatlama sağlandı.

Otoparkların acil servis yolunda bulunan girişleri kapatılarak, yeni girişler açıldı. Günde yaklaşık 50 ambulans ve yüzlerce binek aracın kullandığı acil servis yolundaki trafik akışı yeni düzenleme ile rahatlatıldı. Otopark girişleri ise yerleşke içerisinde trafik akışın daha düşük olduğu poliklinikler bölgesine alındı.

Hastalar beklemeyecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgenin en yoğun acil servislerinden biri olan DEÜ Acil Servisi’nin günde onlarca ambulans ve araç girişine ev sahipliğine yaptığını söyledi. Rektör Hotar, “Bir hayat kurtarırken hızlı olmak ve vakit kaybetmemek ilk müdahalenin en önemli hususlarındandır. Etkin bir ilk müdahalenin olmazsa olmazı hastaneye hemen intikal etmektir. Bu noktadan hareketle acil servisimizin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla önemli bir düzenlemeye gittik. Çocuk ve yetişkin acil girişlerinin bulunduğu ve günde en az 50 ambulans ve yüzlerce binek aracın giriş yaptığı üniversite hastanemizin Acil Servisi yolu üzerindeki iki taraflı otopark girişlerimizi iptal ederek, giriş ve çıkışları rahatlattık. Bu düzenleme ile Acil Servislerdeki trafik yoğunluğu yüzde 80 rahatladı. Bu durum ile artık acil girişlerinde ambulansların ve hastaların beklemesi söz konusu olmayacak. İlk müdahale daha hızlı ve etkin şekilde yapılacak” dedi.