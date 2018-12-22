DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü yeni mezunlarını verdi

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans-doktora eğitimi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü 123 öğrencisini mezun etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde anatomi, Biyofizik, Farmakoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Onkoloji gibi branşlarda yüksek lisans-doktora eğitimi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 28’i doktora, 95’i yükseklisans olmak üzere 123 öğrenci mezun oldu. Sağlık Yerleşkesi DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonunda düzenlen mezuniyet törenine DEÜ Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile öğrenci aileleri katıldı. Müzik dinletisi ve ‘Anılarla Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ Paneli ile başlayan törende, enstitüde 10’uncu ve 20’nci yılını tamamlayan personele plaket töreniyle devam etti. Etkinlikte konuşan Dokuz Eylül üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Neslihan Emiroğlu, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsü, kompakt yapısı, zengin akademik ve araştırmacı kadrosu, çalışkan ve nitelikli idari personeliyle üstün başarılara imza atabilecek kapasitededir. Geleceğe dönük bazı stratejik planlar yapmak niyetindeyiz. Buna sağlık kampüsünde birlik ve beraberliğimizi arttırmak ve daha çok bilimsel sinerjimizi arttırmakla başlayabiliriz” dedi.

'Size güveniyoruz'

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Neslihan Emiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın desteğini daima hissediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi bu güçle en kısa zamanda dünya üniversiteleri içinde saygın yerini alacaktır. Öğrencilerimizin içindeki cevher ve öğrenme isteği; bizi hep daha iyiyi sizlere sunmaya yönlendirmiştir. Enstitümüzde en iyi eğitimi aldığınızı ve Dokuz Eylül Üniversiteli olma onurunu tüm meslek hayatınız boyunca taşıyıp yücelteceğinize, bizim de göğsümüzü kabartacağınıza eminim.”