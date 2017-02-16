Devam kremi siparişi

Kremin Sürekli Kullanımı
Şiddetli ağrıların oluştuğu bölgeye deva krem sürekli olarak sabırla uygulanırsa sonuçlar olumlu yönde ilerleyip ağrılardan kısa zaman içerisinde kurtulursunuz. Ağrıların şiddetine göre günde bir ve ya iki kez kullanılması önerilir. Kronikleşmiş bölgesel ağrıların giderilmesinde bu uygulama kesin bir çözümdür. Ürünün herhangi bir yan etkisi yoktur. Vücudun her bir bölgesine uygulanabilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.
Krem Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar
Şiddetli ağrıların oluştuğu bölgeye kullanılan bu ürün tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı çevresel faktörler vardır. Ozon masaj kreminin uygulanacağı yüzeyin steril ve temiz olması önemlidir. Ürün kullanımı sonunda, ürünün kullanıldığı bölgeye su teması engellenmelidir ve o bölgenin soğuk hava ile teması engellenmelidir. http://www.devaagrikremi.gen.tr/nasil-kullanilir sitesinden deva krem nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz.