Devam kremi siparişi

Bölgesel yaralanmalar sonucu oluşan deri rahatsızlıkları, kas dokularında zedelenmeler, çeşitli ameliyatlar sonucu oluşan bölgesel ağrılar, kronikleşmiş kas ağrıları, kas gerilmeleri vb. fiziksel rahatsızlıklar ve beraberinde getirdiği ağrılar için çörek otlu krem , ağrının oluştuğu bölgeye uygulanarak ağrıların giderilmesinde önemli rol oynayan sağlıklı bir üründür. Aynı zamanda cildinizin tahriş olmamasını sağlayarak cilt sağlığınızı da koruyan bu ürün içeriğin de birçok bitkisel öz bulundurarak sağlıklı etkiler sunmaktadır. Ürünün kullanımı oldukça basittir. Etkili bir kullanım için yatmadan önce ağrıların oluştuğu bölgeye masaj yapılarak uygulanır. Sabah uyanılınca tedavi uygulanan bölgenin tekrar sterilize edilmesi için sabunlu su ile ve ya su ile yıkanılır.

Kremin Sürekli Kullanımı

Şiddetli ağrıların oluştuğu bölgeye deva krem sürekli olarak sabırla uygulanırsa sonuçlar olumlu yönde ilerleyip ağrılardan kısa zaman içerisinde kurtulursunuz. Ağrıların şiddetine göre günde bir ve ya iki kez kullanılması önerilir. Kronikleşmiş bölgesel ağrıların giderilmesinde bu uygulama kesin bir çözümdür. Ürünün herhangi bir yan etkisi yoktur. Vücudun her bir bölgesine uygulanabilir. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

Krem Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Şiddetli ağrıların oluştuğu bölgeye kullanılan bu ürün tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı çevresel faktörler vardır. Ozon masaj kreminin uygulanacağı yüzeyin steril ve temiz olması önemlidir. Ürün kullanımı sonunda, ürünün kullanıldığı bölgeye su teması engellenmelidir ve o bölgenin soğuk hava ile teması engellenmelidir. http://www.devaagrikremi.gen.tr/nasil-kullanilir sitesinden deva krem nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz.