Dikkat, bu hastalık kör ediyor!

Özellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen Sarı Nokta Hastalığı tedavi edilmediği takdirde kör ediyor

Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, merkezi görmeden sorumlu bir retina hastalığı olan Sarı Nokta’nın(Makula Dejenerasyonu) yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Op. Dr. Mucize Yararcan, “Makula(sarı nokta) görmeyi sağlayan hücrelerin bulunduğu retinanın, okuma gibi ayrıntılı görmeyi sağlayan bölgesidir. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde yıpranma ve bozulma olması sonucu ortaya çıkarak görme azalmasına ve körlüğe neden olur. Gözün arka kısmında bulunan ve merkezi görmeyi sağlayan bölge olan sarı noktayı korumak, görme yetisinin kaybedilmemesi açısından büyük önem taşır. Bu hastalığa sahip kişiler baktığı noktanın ortasını iyi göremez. Okuma zorlaşır, çizgiler kırık ve eğri görülür, renkler soluklaşır. En kısa sürede mutlaka doktora danışmalıdır” dedi.





Yaş tipi hızlı ilerliyor





Hastalığın kuru ve yaş tip olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Op. Dr. Yararcan, “Yaşa bağlı sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olmak üzere iki formu vardır. Kuru tip daha yavaş ilerler. Görme kaybı daha uzun sürede oluşur. Yaş tipte ise ani ve hızlı görme kaybı yaşatmaktadır. Yıpranan ve bozulan ‘makula’ hücrelerinin altında gelişen yeni damar oluşumları, makula ve retinaya sıvı sızıntısına ve kanamalara yol açar. Tedaviye hemen başlanırsa görme kaybının önüne geçilir. Göz içine yapılan ilaç enjeksiyonu ile tedavi edilir” diye konuştu.





Güneş gözlüğü kullanın



Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, şunları söyledi:



“Havaların ısınması göz sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gözümüzün zarar görmemesi için kaliteli güneş gözlüğü kullanmalıyız. Güneşe direkt olarak bakmamalıyız. Sigara içmemeli, ıspanak, brokoli ve koyu renkli sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Bunlara dikkat etmemiz göz sağlığımız açısından önemlidir” diye konuştu.