Dikkat! Güneş çarpması ölümcül olabilir

Güneşli, uzun yaz günlerinde güneşe fazla maruz kalmak ölümcül sonuçlar doğurabilir
Yazın en çok yaşanan rahatsızlıklardan biri güneş çarpması. Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, özellikle yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları bulunanları uyardı ve konu ile ilgili detaylı bilgilerini aktardı:
Güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:
Saat 10:00-16:00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin
Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin
Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı
Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın
Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin
Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun
Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın
Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun
Yağlı ve yağda kızartılan besinlerden uzak durmalı
Meyve, sebze ve sıvı özellikle su tüketimini arttırmalı
Kafein içeren ve alkollü içecekleri tüketmemeli veya az tüketmeli
Sıcaklar en çok kimleri etkiliyor:
Hamileleri
4 yaşından küçük çocukları
Açık alanlarda çalışanları
Bakım gerektiren hastaları
65 yaş üzeri kişileri
Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer ,psikolojik hastaları gibi) olanları
Düzenli ilaç alması gerekenleri
Kanser hastaları
Aşırı kilolular ve kaşektik kişiler
Güneş çarpması yaşayan kişiye nasıl ilk yardım uygulanır?
Hasta serin ve havadar bir yere alınır
Üzerindeki kıyafetleri çıkarılır
Daha sonra hastanın üstüne ıslatılmış bir havlu ya da kumaş konur.
Hasta sırt üstü yatırılır, bacakları yukarıda tutulur.
Bilinci açıksa tuzlu su ya da sıvı verilir.
Bilinci kapalı ise hemen ambulans çağrılarak en yakın sağlık kurumuna götürülür.