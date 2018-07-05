Dikkat! Güneş çarpması ölümcül olabilir

Güneşli, uzun yaz günlerinde güneşe fazla maruz kalmak ölümcül sonuçlar doğurabilir

Yazın en çok yaşanan rahatsızlıklardan biri güneş çarpması. Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, özellikle yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları bulunanları uyardı ve konu ile ilgili detaylı bilgilerini aktardı:

Güneş çarpması yaşamamak için dikkat etmemiz gerekenler:

Saat 10:00-16:00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin

Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin

Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı

Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın

Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin

Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun

Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın

Güneş giren pencerelerdeki perdeleri kapalı tutun

Yağlı ve yağda kızartılan besinlerden uzak durmalı

Meyve, sebze ve sıvı özellikle su tüketimini arttırmalı

Kafein içeren ve alkollü içecekleri tüketmemeli veya az tüketmeli

Sıcaklar en çok kimleri etkiliyor:

Hamileleri

4 yaşından küçük çocukları

Açık alanlarda çalışanları

Bakım gerektiren hastaları

65 yaş üzeri kişileri

Kronik hastalığı (şeker, kalp-damar, solunum, böbrek, karaciğer ,psikolojik hastaları gibi) olanları

Düzenli ilaç alması gerekenleri

Kanser hastaları

Aşırı kilolular ve kaşektik kişiler

Güneş çarpması yaşayan kişiye nasıl ilk yardım uygulanır?

Hasta serin ve havadar bir yere alınır

Üzerindeki kıyafetleri çıkarılır

Daha sonra hastanın üstüne ıslatılmış bir havlu ya da kumaş konur.

Hasta sırt üstü yatırılır, bacakları yukarıda tutulur.

Bilinci açıksa tuzlu su ya da sıvı verilir.

Bilinci kapalı ise hemen ambulans çağrılarak en yakın sağlık kurumuna götürülür.