Diş Ağrılarının Nedenleri Nelerdir? Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

Bir karın ağrısı, bir de diş ağrısı her kişinin hayatında tattığı en acı dönemlerdir. Dişçi fobisi olan bireylerin özellikle diş ağrısı ile uzun süre yaşadığına şahit olabilmek bile mümkün

Diş ağrıları ister sürekli, ister çok şiddetli, isterseniz de hafif olsun, bilmeniz gereken tek şey her ağrı ve sağlık probleminin arkasında yatan bir başka unsur olabilir. Özellikle söz konusu eğer diş ağrısı ise, bunu görmezden gelmemenizi ve direkt diş hekimine başvurmanızı öneriyoruz, aksi takdirde daha şiddetli ve dayanılmaz ağrılar meydana gelebilir veya arkasında farklı bir sağlık problemi olabileceğini de göz önünde bulundurursak bazı tedavi yöntemleri için geç veya güç olabilir.

Diş Ağrısı Nedenleri ve Diş Ağrısı Nasıl Geçer?



Sosyal hayatınızı mahvedebilecek diş ağrılarından kurtulmak için dişinizin neden ağrıdığını bulmanız gerekmekte ve bunu da evdeki imkanlarla yapabilmeniz pek mümkün değil. Ayrıca denediğiniz doğal çözümlerin de diş hekiminizin önerisi olmadan uygulamanız, diş ağrınızın şiddetini daha da artırabileceğini bilmelisiniz. En yaygın olarak görülen diş ağrısı belirtilerini sıralayacak olursak;

Sıcak ve soğuk ısı değişimlerinde karşı dişte hassasiyet

Koşu v.b. efor harcanılan durumlarda keskin ve ani acılar

Hafif ancak rahatsız edici devamlı diş ağrıları

Diş veya ağız içerisinde şişlik yaparak sürekli şiddeti artan diş ağrıları

(Bu ağrı türü kulak, boyun veya baş ağrısına sebep olabilir)

Yukarıdaki başlıca sebeplerin dışında da diş ağrısını tetikleyecek birçok sebep olabilir, özellikle dişlerinize gerekli temizliği ve bakımı göstermediğinizde çürüme ile gelen ağrılarda sık görülen şikayetler arasında, gelin şimdi diş ağrılarının sebeplerini daha yakından inceleyelim.

Diş Ağrılarının Sebepleri

Dişler neden ağrır? Sorusuna Koru Diş Kliniği Bursa diş hekimi şu şekilde cevap vermektedir; Diş ağrıları birçok sebepten meydana gelebilir, özellikle kontrol için hekimine gitmeyen bireyler ve dişlerinin temizliğine özen göstermeyen kişiler diş ağrısı ve diğer diş şikayetleri ile daha fazla vakit geçirir çünkü, yılın belli dönemlerinde kontrole giderek ileride meydana gelebilecek şikayetleri önceden çözüme kavuşturmayı ertelerler.

Diş çürümesi; istenmeyen bakterilerin oluşturduğu doku kaybı ile zaman içerisinde dişte delikler meydana gelerek diş ağrısını meydana getirebilir, ancak her diş çürümesi ağrıyı beraberinde getirmez. Diş çürümesi durumunda direkt diş doktoru ile iletişime geçerek randevu alıp, tedavi sürecini başlatmalısınız.

Apse; Diş etrafında bulunan apse iltihap dolu bir şişkinlik meydana getirebilir. Ağız içerisinde farklı lokasyonlarda bulunabilir. Diş eti rahatsızlıklarını da beraberinde getirebilecek olan apse durumunda derhal diş hekiminize başvurmalısınız aksi takdirde tedavi edilmeyen çürükler meydana gelebilir.

Eski Dental İşlemleri; Daha önce farklı diş tedavileri görmüş olmanız sebebi ile eksik veya yanlış yapılan diş tedavileri, zamanla diş sağlığı şikayetine dönüşebilir. Bu yüzden diş hekimi seçiminde oldukça profesyonel ve güvenilir diş kliniklerini tercih etmeniz önerilmektedir.

Diş Eti Çekilmesi; Herhangi bir sağlık sorunlarından dolayı isminden de anlaşılacağı üzere diş etlerinin çekilmesi ciddi diş sorunları arasında yer almaktadır. Derhal müdahale edilmesi gereken şikayetler arasında olduğunu kesinlikle unutmamalısınız çünkü diş köklerinin normalden daha fazla açık olması periodontal rahatsızlık göstergesidir.

Diş Ağrılarından Nasıl Kurtuluruz?

Bursa’nın en iyi diş klinikleri arasında yer alan Özel Koru Diş Bursa diş doktoru diş ağrılarından kurtulmanız için öncelikle evde bireysel yöntemler denemek yerine doğru olanı yaparak diş hekiminden randevu alıp, en kısa sürede muayene olmanızı öneriyor. Ancak diş ağrılarınızın önüne geçmek ve kurtulabilmek için tabii ki yapılabilecek bakım ve temizlik konusunda şunları önermekte;

Diş ağrınız incelmiş veya zayıflamış diş minesinden kaynaklanıyor ise bu durumda hekiminizin önerisi doğrultusunda diş macunu değişimine giderek hassas diş minelerine özel diş macunu kullanabilirsiniz.

Diş hekimleri ağız kuruluğunuzun önüne geçmek ve diş ağrılarını bir nebze de olsa geçiştirebilmek için gün içerisinde sık sık su tüketmenizi önermekteler.

En önemli çözüm ise; hekiminizin verdiği ilaçları kullanmanız olacaktır.

Bembeyaz Dişler

Beyaz dişlere sahip olmak herkesin hayal ettiği bir durumdur. Bunun için piyasada birçok macun ve benzeri ürün bulunsa da bu ürünler beyazlatma için yeterli değildir. Gerçek anlamda beyaz dişlere sahip olmak için diş hekimi size dişlerinize zarar vermeden özel teknik ile beyazlatma imkanı sunuyor. Bursa’da bu işlemi nerede yaptırabilirim? Diye sorarsanız eğer, sizlere Bursa diş doktoru alanında uzman ekibe ve ekipmanlara sahip Koru Diş’i tavsiye etmekteyiz, diş beyazlatma işlemi için Koru Diş ile iletişime geçerek hem randevu hem de doğal ve kalıcı beyazlatma çözümleri için gerekli olan detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Diş Şikayetlerinize Uzman Cerrahi ile Anında Müdahale

Diş işlemlerinde en çok uzmanlık isteyen alan cerrahi bölümü oluyor. Çene ile direk bağlantılı olan dişler için cerrahi uzmanları size en iyi şekilde yardımcı olacakları gibi farklı sorunlarınız içinde gereken müdahaleyi güvenli şekilde yaptırabilirsiniz. Yapılan tüm uygulamalar lokal anestezi eşliğinde sorunsuz olarak gerçekleşeceği gibi tüm problemleriniz çözüme ulaşabiliyor. Çene cerrahisi uzmanlık alanı gerektiren tüm işlemler için sizlere en yakın kliniğe ya da Bursa diş hekimi alanında yukarıda da bahsettiğimiz gibi oldukça başarılı olan Koru Diş Kliniği ’ne başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Çocuk Diş Hekimi

Çocuklarınızın daha sağlıklı dişlere sahip olması için erken yaşta diş doktoru ile tanıştırmalı ve düzenli kontrollerini yaptırmanız gerekiyor. Klinikte bulunan çocuk diş hekimi pedodonti bölümü ile çocuğunuzun ağız ve diş sağlığını koruyabilirsiniz. Çocuk ve gençler için ağı muayeneleri, her türlü tedavi ve koruyucu uygulama işlemleri yapılmaktadır.

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