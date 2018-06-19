Diş Ağrısı Deyip Geçmeyin!

Günlük hayatta karşılaştığımız birçok ağrıyı bazen ciddiye almayıp geçiştiririz. Önemli bir şey olmadığını düşünürüz.

Günlük hayatta karşılaştığımız birçok ağrıyı bazen ciddiye almayıp geçiştiririz. Önemli bir şey olmadığını düşünürüz. Ancak bazen o ağrılar hem başka rahatsızlıkların belirtisi olur hem de ihmal edildikçe daha da artar. Örneğin diş ağrımız olduğunda günlük hayatımızı, çalışma düzenimizi etkiler, gece uyku düzenimizi altüst eder. Diş ağrımızın birçok nedeni olabilir; çürük dişlerimiz vardır, diş eti iltihaplanması yaşıyoruzdur ya da 20’lik dişimiz çıkıyordur. Diş ağrısı hamilelikte de sıkça karşılaşılan ağrılardan biridir. Hepimizin bildiği gibi bebeğin gelişimi için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Eğer anne adayı yeterli miktarda kalsiyum almazsa diş çürükleriyle karşılaşır ve diş ağrıları kaçınılmaz olur. Bebeklik döneminden tutun da yetişkinliğe kadar diş ağrıları hepimizin en azından bir kez başına gelmiştir. Peki diş ağrısı nasıl geçer , diş ağrısına ne iyi gelir? Böyle bir ağrıyla karşılaştığımızda hepimizin ilk aklına gelen soru budur. Bunun için unutulmamalı ki öncelikli çözüm yönteminiz diş doktorunuza gitmek olmalıdır. Ardından evde pratik yöntemlerle diş ağrınızı geçici olarak durdurabileceğiniz yöntemler vardır. Bunun için en çok dikkat etmeniz gereken kullandığınız yöntemin sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek bir çözüm yolu olmamasıdır. Bazen ağrımız geçsin diye öyle saçma yöntemlere başvururuz ki bırakın ağrımızı dindirmeyi dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Diş ağrımızı ihmal ettiğimizde en çok karşılaştığımız şey; diş ağrımız esnasında yaşadığımız baş ağrısıdır. Diş ağrıları ilk önce baş ağrısını tetikler. Peki böyle durumlarda baş ağrısı nasıl geçer , baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı yaşandığında birçok kişi hemen bir ağrı kesici alır. Ancak ağrı kesicilere vücut alıştığında zamanla etkisini yitirir ve etkisizleşir. Unutulmamalı ki diş ağrısı yaşandığında da baş ağrısı yaşandığında öncelikle başvurulması gereken doktorlardır. Bilinçsizce başvurulan ağrı kesiciler zamanla böbreklerimize zarar verebilir. Bilinçsizce başvurulan çözüm yöntemleri bizleri daha büyük sıkıntılarla baş başa bırakabilir.

Diş ağrılarının bir sebebi de vücudunuzdaki kalsiyum eksikliğinin habercisi olabilir. Kalsiyum eksikliği de kemik erimesine neden olur. Kemik erimesi nedenleri ve belirtilerine kısaca bakacak olursa; kemik erimesi kilo kaybı yaşanmasına, kamburluk oluşumuna, kemik erimesinin yoğun olarak görüldüğü kemiklerde ağrı hissedilmesine neden olur. Kemik erimesinden korunmak için beslenme düzenimize ve egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz.

Toparlayacak olursak diş ağrıları günümüzde hem beslenme alışkanlığımızdan kaynaklı, hem yoğun iş hayatımızın getirdiği stresten kaynaklı en çok karşılaştığımız ağrı türlerinden biridir. Ancak unutulmamalı ki diş ağrılarının neden olduğu ağrılar olabileceği gibi diş ağrımıza neden olan başka sebepler de olabilir. Diş ağrısı günlük hayatta hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz ağrılardan biridir. Öncelikle baş ağrısını tetikler. Bunun yanında vücudumuzdaki başka bazı eksiklikler de diş ağrımıza neden olabilir. Bunlardan biri de kemik erimesidir. Kalsiyum eksikliği kemiklerimizin gelişimini olumsuz yönde etkileyen nedenlerden biridir. İhmal etmeye gelmez. Sadece diş ağrısına, diş çürüklerine neden olmaz çok daha kalıcı sorunlara neden olabilir.

Siz siz olun diş ağrınızı ihmal etmeyin, başınıza geldiği anda biran önce doktorunuza gidin. Pırıl pırıl sağlıklı dişler, gülüşler dileriz.