Diş Estetiği Hangi Koşullarda Yaptırılır?

Görsel düzeltmelere giren, sağlık açısından bir sorun teşkil etmeden yapılan müdahalelerin tümüne estetik operasyon denmektedir. Bazı kaza gibi durumlardan kaynaklı bozukluklar müdahale esnasında düzeltilebilir

Böyle durumlara alanı olan doktorlar ve plastik cerrahlar girmektedir. Plastik cerrahilerin kaza gibi durumlarda yaptıkları bütün operasyonlar özele girmektedir ve ücretlidir. Özel kliniklere devlet hastaneleri daha uygun fiyatlar vermektedir. Fakat devlet hastanelerde bu işlemlerin süreleri uzayabilmektedir.

Operasyon tarihleri uzun zamanlar sonrasına verilmektedir. Sağlık açısından sorun teşkil etmediği sürece yapılan işlemler görsel güzelliği girdiği için ücretlidir. Diş estetiği genel olarak ortodonti bölümü ile alakalıdır. Diş teli ile çekim ya da törpü işlemleri olmadan damak ve diş yapısına göre süresi değişen bir işlemdir. En kısa süreli olarak 6 ay 12 ay sürmektedir. Çok fazla bozukluk arz eden diş yapılarında ise 2 ile 4 yıl sürmektedir tedavi süreci. Köklerinde sorun olmadığı sürece bütün diş doktorlarının görüşü kendi dişlerinizin kurtarılmasıdır. Bunların dışında ise dişler aralarındaki boşluklar, çekilmiş ya da kırılmış dişler içinde estetik işlemler yapılabilir.



Diş Estetiği Zararlı Mıdır?

Her sağlık konusu gibi diş estetiği ya da diş hastalıkları da bilinçsizlikler sonucunda zararlı hale gelebilmektedir. Diş doktorluğu yapan kişiler hastalarının sağlığı için her önlemi almaktadır. Fakat iyileşme süresi boyunca bireysel sorumluluklarda çok fazladır. Diş estetiği, tel, kesme, takma işlemleri gibi dönemlerde ağrıları zamanlar yaşanabilir. Bunlar için verilen ilaçlar saatlerinde ve düzenli olarak kullanılmalıdır. Doktor uyarılarını dikkate alarak tedavi sürecinizi sorunsuz bir şekilde bitirebilirsiniz.

Yeme ve içme alışkanlıkları da diş tedavilerinde çok önemlidir. Doktorlarınız sizlere geçirdiğiniz operasyona uygun olarak ne yiyip içmeniz gerektiğini söyleyecektir. Bunların dışında ise gelişmiş teknoloji sayesinde diş doktorlarının işleri de çok daha kolaylaşmıştır. Hastaların ağrı ve acı duyma hisleri ya da tedavi sürecinde veya sonrasında sorun yaşama oranları hiç yok denebilecek kadar aza indirilmiştir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda diş estetiği herhangi bir sorun ve tehdit oluşturmamaktadır.



Diş Tedavileri Ve Estetiği Nasıl Yapılmaktadır?

Diş tedavisi ve estetiği yapılacak işleme göre bir yol izlemektedir. Diş teli işlemi gerçekleşeceği zaman, damak yapısında dişlerin düzelmesi için yer var ise direkt olarak tel takılmaktadır. Damak yapısı dar ve yer yok ise uygun yerlerden diş çekimi yapılarak teller bu şekilde takılır. Diş yaptırma işlemleri ise diş yapısına bağlıdır. Kaplama, köprü gibi işlemler öncesi dişlerden kesilerek düzeltmeler yapılır ve diş kalıbı alınarak dişler hazırlanır. Diş estetiği gelişmiş teknoloji ile birlikte kısa sürelerde de gerçekleşebilmektedir.

Yazı kaynağım: https://www.mynova.org/tedaviler/