Diyabetlilere önemli uyarı

Yazın, özellikle tatilde çıplak ayakla gezmeyi herkes çok sever. Ancak diyabetliyseniz ve ayaklarda sinir harabiyeti başlamışsa batan bir şeyi ya da yanığı hissedemeyebilirsiniz

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman "Diyabet her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık. Diyabet (şeker) gibi kronik hastalığı olanların ayak sağlığı için tatilde de dikkatli olması gerekiyor" diyor. Prof. Dr. Serpil Salman diyabette ayak bakımı için önerilerde bulundu.

Ayakkabı seçimine dikkat edin: Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar. Ayakkabı seçimini doğru olmalı, yumuşak, deri ayakkabı tercih edilmelidir. Parmak arası terlikler bu bölgeyi tahriş edebilir, yaraya neden olabilir.

Diyabetlilerin, özellikle de ayaklarında duyu kaybı gelişmiş olanların kesinlikle çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir. Bazen çok kolay çıkabilen bir terlik veya ayakkabı giyildiğinde hasta durumu fark etmeyip batan bir şeyi ya da ayağın yandığını hissedemeyebilir. Bu durum iyileşmesi çok güç yaralara neden olur.

Sandalet tercih edin

Ayakkabı uygun değilse sandalet tercih edin: Ayakta his kaybı (nöropati) varsa ve terlik giyiyorsanız ayağınızdan çıktığını fark etmeyebilirsiniz. Ya da fark etmeseniz bile kalabalık ortamlarda bu durumu kontrol edemeyip çivi, sivri çakıl, ya da aşırı sıcak olan bir yere basmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ayakkabı giymek uygun değilse bile sandalet tercih etmelisiniz.

Her akşam ayak tabanlarınızı kontrol edin: Özellikle kumsal gibi sıcak ve batıcı-sivri şeyler içerebilecek zemine çıplak ayakla basmayın. Ayaklarınızı koruyun. Her akşam ayak tabanlarınızı bir ayna yardımı ile kontrol edin.

Ilık suyla yıkayıp iyice kurulayın: Her gece yatmadan önce ayağınızı ılık suyla yıkamalı ve parmak araları dahil olmak üzere iyice kurulamalı, ayak tabanlarınızı yaralanma, nasıl oluşumu bakımından gözden geçirmelisiniz. Ayak kuruluğunu önlemek için parmak araları haricinde ayağınıza nemlendirici bir losyon sürmelisiniz. Ayaklarda his kaybı varsa kullanacağınız suyun sıcaklığını önce dirseğinizle kontrol etmelisiniz.