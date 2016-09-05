İştahı yerinde olan ancak fazla kilolarında kurtulmak fx15
isteyenlerin en önemli istekleri arasında diyetsiz kilo vermenin mümkün olması gerekiyor. Kilo vermek için kişi yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir; ancak sıkı ve ağır diyetlere gerek kalmadan da kilo vermek mümkündür. Bunun için hareketli bir yaşamı benimsemek ve sporla iç içe olmak yeterlidir. Diğer yandan kilo almayı engelleyen ve fazlalıkların yok olmasını sağlayan bazı püf noktalarının bilinçli bir şekilde uygulanması da, diyet yapmadan kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır.
Diyet Yapmadan Kaç Kilo Verilir?
Diyet yapmadan ve acele etmeden kilo vermek sağlıklı beslenen herkesin başarabileceği konulardan biridir. Kişinin zayıflamak için kendini çok fazla sıkıntıya sokmaması için ilk etapta porsiyonlarını küçülterek kilo verme sürecine adım atması oldukça etkili olacaktır. Küçük porsiyonlara zamanla alışan kişinin iştahını kontrol edebilmesi ve dengelemesi de mümkün hale gelecektir. Belirli diyet reçeteleri için mutlaka belirtilen kilo sayısının aksine, diyet yapmadan kilo vermeyi kafasına koymuş olanların düzenli olarak vücutlarındaki fazlalıkların gitmesi tartıda çıkan rakamlara takılmamayı da zamanla öğretecektir.
Diyet Yapmadan Kilo Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Vücutta kilonun kalıcı olmasını sağlayan nedenlerin zayıflama hapları
olduğu gibi, bazı küçük püf noktaları da diyet yapmadan kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Bunların başında bol su içmek, vücudun su dengesini korurken yavaş yavaş kilo vermeyi de sağlamaktadır. Ayrıca tuz ve şekerin mutlaka azaltılması ve gün içinde tüketilen sayısız çay ve kahvenin mutlaka az şekerli ya da şekersiz olarak tüketilmesi, kilo vermeyi mümkün hale getirecek alışkanlıklar arasındadır.
Diyet Yapmadan Kimler Kilo Verebilir?
Bazı kimselerin bünyesi diyet yapmadan bile kilo vermeye elverişlidir. Metabolizmanın hızlı zayıflama hapı
çalışması ve dengeli beslenme gibi birçok etkenin diyet yapmadan kilo verdirmeye etkisi büyüktür. Spor yapıldığı ve günlük su içme miktarına dikkat edildiği ve tabi ki yenilenlere dikkat edildiği sürede yavaşta olsa herkesin kilo vermesi mümkündür. Bunun aksinin belirtilmesi için herhangi bir sağlık sorunundan söz etmek olasıdır. Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin tedavi olduktan sonra diyet yapmadan kilo vermeyi denemeleri tavsiye edilir. Normal şartlar altında dileyen herkes spor ile desteklenme şartı ile diyet yapmaya gerek kalmadan fazlalıklarından rahatlıkla kurtulabilirler.
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