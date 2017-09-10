Diyetisyenden uyarı: Sağlık için yararlı bakteriyi arttırın

ADANA'da Diyetisyen Fadime Özgök Şenses, insan bağırsaklarında yararlı ve zararlı olmak üzere 100 trilyon bakteri olduğunu, sağlıklı bir yaşam için yararlı olanların arttırılması gerektiğini söyledi

Diyetisyen Şenses, yararlı bakterilerin çoğalmasının insan sağılığını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Diyetisyen Fadime Özgök Şenses, bunun için sebzelerde hindiba, enginar, yerelması, kuşkonmaz, kereviz, soğan, sarımsak, pırasa, domates, hardal bitkisi, meyvelerde ise elma, çilek, muz; kuru baklagillerden ise mercimek, kurufasülye ayrıca keten tohumu, ceviz, badem tüketilebilebileceğini söyledi. Şenses, şöyle konuştu:



"Günümüzde bağırsakların sağlıksız olması artık sadece kabızlık değil birçok hastalığın habercisi olduğu araştırmalarla ortaya konulmaya başlanmıştır. Bağırsaklarımız salgıladığı birçok hormon ve enzimlerle kendi kendini yönetebilen bir organ olarak kabul görmeye başlandı. Bu nedenle bağırsaklarımızı sağlıklı tutmak için yararlı bakteri sayısını arttırmak gerekiyor."



BİR ÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR



Bağırsakların sağlıklı olmasının sadece ishal, gaz şikayetlerinin önüne geçmeyeceğini bunun dışında çok ciddi hastalığı engelleyeceğini belirten Şenses şöyle konuştu:



"Bağışıklık sisteminden deri hastalıklarına, insülin direncine, kolon kanserine, özellikle çocuklarda astımdan alerjik reaksiyonlara kadar birçok hastalığın temelinde bağırsaklarda yatan bozukluklar olduğu ortaya konmaya başlanmıştır. Özellikle araştırmalar obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunlarının bağırsak sağlığıyla ilgili olduğunu ortaya koymaya başlamıştır. Bu yüzden bu gibi sağlık problemleri olanların mutlaka diyetlerini probiyotik ve prebiyotik açısından zenginleştirmeleri önerilmektedir. Biz uzmanlar olarak 'mutlaka posalı beslenin' önerisini yapmamızın temelinde bağırsak sağlığı var."







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