Diz ağrısı tedavisinde hareket şart

Özel Egepol Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Burak Önvural, diz ağrılarının toplumda en sık görülen eklem problemlerinin başında geldiğini söyledi

Özellikle ileri yaşlarda bu ağrının en büyük nedeninin eklem kireçlenmesi olduğunu belirten Önvural, kronik diz ağrılı hastalara ilk olarak fizik tedavi ve kas güçlendirme egzersizleri önerildiğini dile getirdi. Kireçlenmenin, dizi oluşturan eklem yüzeylerinin birbirine aşırı sürtmesiyle aşınması sonucu oluştuğunu kaydeden Ortopedi Uzmanı Dr. Burak Önvural, "Bu aşınmayı artıran birçok faktör var. Aşırı kilo, dizlere aşırı yüklenme, daha önce geçirilmiş menisküs yaralanmaları, şeker hastalığı ve romatizma bu faktörlerin en sık görülenleridir. Kronik diz ağrılı hastalara, ilk olarak fizik tedavi ve kas kuvvetlendirme egzersizleri önerilir. Bu tedavilerden fayda görmeyen hastalara, doktora gittiklerinde sıklıkla ya ağrı kesicilerle geçici tedaviler uygulanır ya da protez ameliyatı önerilir. Ancak uzun süreli ağrı kesici kullanmak, böbrek fonksiyonlarını bozmakta, mide rahatsızlığına yol açmakta ve kemik erimesine neden olmaktadır. Bunun yanında bazen hastalar, yaşları genç olduğu için ameliyat olmak istemeyebilir ya da genel durumu ameliyata izin vermeyebilir" diye konuştu.



Yeni tedavi alternatifleri

Günümüzde sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle yeni tedavi alternatifleri uygulandığını da hatırlatan Önvural, son yıllarda giderek popülerlik kazanan tedavi yöntemlerinden birinin de diz içi enjeksiyon tedavileri olduğunu vurguladı. Ortopedi Uzmanı Dr. Burak Önvural, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanın kendi kanından hazırlanan PRP (trombositten zengin plazma), eklem içi kayganlaştırıcılar ve eklem içi uzun süreli ağrı kesicilerden oluşan alternatifler arasından hasta için en uygun olanı seçilir. Bu seçim, hastanın yaşı, eklem sıvısındaki kayıp ve eklem aralığındaki daralma yani kireçlenme miktarı değerlendirildikten sonra yapılır. Burada önemli olan, uygun hastaya uygun enjeksiyonu uygulamaktır. Çünkü bir hastanın yarar gördüğü enjeksiyon diğer hastada işe yaramayabilir. Tedavi yelpazesinin sonunda ise ameliyat seçenekleri yer alıyor. Diğer tedavilerden yarar görmeyen hastalarda, özellikle 60 yaş üzerinde protez ameliyatlarının sonuçları oldukça yüz güldürücüdür"