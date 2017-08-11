Doğal Sakal Ürünü Olan Nano Beard Özellikleri

Doğal bakım ürünleri denildiği zaman içerisinde çeşitli bitkilerin yer aldığı ve bu bitkiler ile aslında ihtiyaç duyulan ve oluşmuş olan tüm problemlerin kaybolması anlamına gelen ürünler akla gelmekte ve bunlardan bir tanesi de ismi geçen serum olarak bilinmektedir

Bir suredir sakal ve bıyık bakim serumu olarak kullanılan ve içerisinde tamamen bitkilerin yer aldığı oldukça faydalı bir bakim urunu olarak bilinmektedir. Özellikle cilt ve sakal gibi bölgeler söz konusu olduğu zaman kimyasal ürünlerden uzak tamamen bitkisel içerikli ürünler tercih nedeni haline gelmektedir. Bu yüzden de nano beard serum diğer sakal ve bıyık serumu ürünlerine oranla daha fazla tercih edilmektedir. İçerisinde yer alan bitkilerden biri jojoba yağıdır. Özellikle doğal bakim ürünlerinin vazgeçilmezi olan bu yağ doymuş yağ asitleri bakımından oldukça zengindir ve bu da bu yönü ile dogal bakim ürünleri içerisinde yer alma nedeni olarak bilinmektedir. Cilt üzerinde çok fazla etkisi olduğu bilinse de ayni zamanda sakal üzerinde de çok fazla etkisi bulunmaktadır.

Ve tabi cilt tarafından emilerek sakala faydasını sağlayacağı için cilt üzerinde olan etkileri de göz ardı etmemek gerekmektedir. Nanobeard içeriğinde Antialerjik bir yağ olan jojoba yağı sayesinde cilt üzerinde var olan sivilcelerden kurtulabileceksiniz. Özellikle sakal temizleme işlemlerini yanlis uygulayan kişilerde oluşan sivilceler bu sayede ortadan kaybolacaktır. Ayni zamanda nemlendirici özelliği de bulunması ile cildinize de sakalınıza olduğu kadar katkı sağlayacaktır.



Nano Beard Kullananlar

Sakallarda da saclarda olduğu gibi kırılmalar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden de jojoba yağı nano serum içerisinde kullanılmıştır ki önemli özelliklerinden biri de kırılmaları önlemesi olarak bilinmektedir. Özellikle düzenli bir kullanım sonrasında sakalınızın jojoba yağı sayesinde daha canlı, parlak ve yumuşak olduğunu görürsünüz. Ayni zamanda nano beard arasında en çok beğeni alan özelliği ise sakalın daha hızlı uzamasını sağlamasıdır ki bu özelliğini jojoba yağından almaktadır. Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse nanobeard eczane satışı olmayan sadece internet satışı olan bir üründür. Bir sure sonra güçsüz duran sakallarınızın daha güçlü durduğunu göreceksiniz çünkü kıl kökleriniz kuvvetlenmeye başlayacaktır ve tıpkı gene saclarda olduğu gibi sakallarda da oluşan kepek problemine bu sayede son verebileceksiniz. Tüm bu özellikleri size sunan ise jojoba yağı olarak bilinen bir bitkiden elde edilen yağdır. Elbette içerisinde yer alan tek bitki çeşidi bu değildir ancak en çok bilinen ve kullananlar tarafından da özellikle dile getirilen bitkilerden sadece biridir. Sizin de sakallarınız ile ilgili çeşitli sorunlarınız var ise hemen resmi satış sitesi aracılığı ile siparişinizi verebilir ve dolayısı ile bu problemlerinizin hepsinden tek bir urun sayesinde kurtulurken ayni zamanda devamlı kullanabileceğiniz bir bakim ürününe de sahip olmuş olursunuz.