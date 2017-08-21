Doktorunun peşinden İzmir'e geldi

Eyüp Şen, derin beyin uyarımı ameliyatını lokal anesteziyle 5 yılda 2'nci kez aynı doktora olmak için Konya'dan İzmir'e geldi. Şen'i sağ elindeki titremeden dolayı ilk olarak 2012 yılında ameliyat ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaptan, '5 yıl sonra hastalık sol elde titremeye neden olmaya başlayınca Eyüp Şen ameliyat olmak için Konya'dan İzmir'e geldi' dedi

Ali Budak- Eyüp Şen, 'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı ameliyatını lokal anesteziyle 5 yılda 2'nci kez aynı



Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan 'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı işlemini 2012 yılında da Eyüp Şen'e yapan ancak aradan geçen 5 yıl sonrasında aynı rahatsızlığın diğer tarafa geçiş yapması üzerine yeniden ameliyat masasına yatan Eyüp Şen, ameliyat için Konya'dan İzmir'e geldi. Eyüp Şen'i 5 yıl önce aynı sorundan dolayı ameliyat yaptıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaptan, 'İşlem sırasında hastanın uyanık olduğunu ve hastayla iletişim halinde işlem yapıldığını' vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: Hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunduk. Bu işlemi lokal anestezi ile yapıyoruz. Ameliyat öncesinde MR ile hedef noktaları tespit ettik ve sonra hastayı operasyona aldık. Operasyon sonrası tekrar bilgisayarlı beyin tomografisi ile işlemi kontrol ettik. Daha sonra hastayı uyuttuk ve göğüs üstüne 5 yıl önce yerleştirdiğimiz pilleri de değiştirdik. Bütün bağlantıları sağladık. Tüm bu işlemler 8-9 saat sürdü' dedi.

Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılıyor

'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı işleminin Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığına ve devletin bütün masrafları karşıladığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaptan, 'İlk ameliyatı yaptığımızda Konya'da bir ilke imza atmıştık. O zaman ameliyat sonrası hastanın elindeki titreme düzelmişti. Bu işlem sırasında hasta uyanık ve hastayla iletişim halinde işlem yapıyoruz. Hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunmak için hastanın derin beyin noktalarını doğru tespit edebilmek adına bir başlık kullanıyoruz. İşlemi lokal anestezi ile yapıyoruz. MR ile hedef noktalarını tespit ediyor ve operasyona başlıyoruz. Operasyon sonrası tekrar bilgisayarlı beyin tomografisi ile işlemi kontrol ettik ve hastayı uyuttuk. Bu esnada 5 yıl önce göğüs üstüne yerleştirdiğimiz pili değiştirdik ve gerekli bağlantıları sağladık' diye konuştu.

Hastanın yaşam kalitesi yükselecek

Uzun süre bu ilacın kullanılmasıyla yaşamı zorlaştırıcı birtakım hareket bozukluklarının ortaya çıkabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kaptan, şöyle devam etti: Bu durumda ya ilaç dozu azaltılmalı ya da cerrahi seçenek göz önüne alınmalıdır. Cerrahi ile bu sorun tamama yakın bir şekilde çözülebiliyor. Cerrahi girişim, hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunulması ve Parkinson hastalığına neden olan noktaların milimetrik olarak etkisizleştirilmesidir. Bu normal bir ameliyattan farklıdır. Hasta uyanıktır ve hasta ile iletişim halinde işlem gerçekleştirilir. Bu şekildeki bir cerrahi ile titremelerde yüzde 60-70 azalma bekliyoruz. Bu da hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Ameliyat için Konya'dan geldi

Ellerindeki titremenin ilk ameliyatı olmadan yaklaşık 3 yıl önce başladığını, sonrasında ameliyat olduğunu ve hiçbir sıkıntısı kalmadığını söyleyen 67 yaşındaki Eyüp Şen, 'Eşim öldükten sonra bu hastalık ortaya çıktı. Otobüs şoförüydüm ama ellerimdeki titreme nedeniyle mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. İlk ameliyatımdan sonra ellerimdeki titreme çok azaldı. Hiçbir sorunum yoktu. Ancak son 6 aydır titreme tekrar yoğunlaşınca yeniden doktoruma gittim. İzmir'e geldiğini öğrenince de atlayıp geldim. Başkasına ameliyat olmam ki! Sağ olsun, ilk ameliyatımdan sonra hiç sorunum kalmamıştı. Üstünden yaklaşık 5 yıl geçti ve bu süre zarfında da bütün ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşıladım. Mesleğimi de yapıyordum. Ancak bu sefer de diğer taraftan baskı gelmeye başlayınca titremeler artmaya başladı. Hocama başvurdum ve ameliyat dedi. 5 yıl sonra yine aynı ameliyatı olacağım. Bu sefer beynin diğer tarafından işlem yapılacak' dedi. n Ali Budak

Doktoruna ameliyat haberini çerçeveletip getirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, Parkinson hastası olan Eyüp Şen'e lokal anestezi ile ikinci beyin ameliyatını yaptı. Ameliyat için Konya'dan gelen Şen, ilk ameliyatının basında yer alan bir haberini çerçeveletip doktoruna getirdi. Hastanelerin sürekli hastane çalışanlarına şiddetle anıldığı bir ortamda böyle bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kaptan, 'Eyüp amcanın ilk ameliyatını 5 yıl önce yaptık. İlk geldiğinde ellerindeki titreme çok şiddetliydi ve Parkinson'dan kaynaklıydı. Ameliyatı gerçekleştirdikten sonra titremesi yüzde 70'in üzerinde azaldı. Sonrasında da yaşam koşulları yükseltmiş oldu. Ancak rahatsızlık bu sefer de beynin diğer tarafına geçiş yaptı. Ameliyat olmak için Konya'dan geldi. Elindeki hediyeyi görünce çok mutlu oldum. Sağ olsun, bizi çok mutlu etti' dedi. - Eyüp Şen, 'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı ameliyatını lokal anesteziyle 5 yılda 2'nci kez aynı doktor a olmak için Konya 'dan İzmir'e geldi. Parkinson hastası olan Eyüp Şen'i sağ elindeki titremeden dolayı ilk olarak 2012 yılında ameliyat ettiğini söyleyen Doç. Dr. Hülagü Kaptan, '5 yıl sonra hastalık sol elde titremeye neden olmaya başlayınca Eyüp Şen ameliyat olmak için Konya'dan İzmir'e geldi. O süreci unutmadığını ve yeniden bana geldiğini söyledi. Salığına kavuşması için 5 yıl sonra ameliyata aldık ve yerleştirdiğimiz pili de yeniledik. Ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştu. Eyüp amcanın 5 yıl sonra ilk ameliyattaki memnuniyetinden dolayı yeniden ameliyat olmak için İzmir'e çerçevelettiği haberimizle gelmesi beni çok mutlu etti' dedi.Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan 'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı işlemini 2012 yılında da Eyüp Şen'e yapan ancak aradan geçen 5 yıl sonrasında aynı rahatsızlığın diğer tarafa geçiş yapması üzerine yeniden ameliyat masasına yatan Eyüp Şen, ameliyat için Konya'dan İzmir'e geldi. Eyüp Şen'i 5 yıl önce aynı sorundan dolayı ameliyat yaptıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaptan, 'İşlem sırasında hastanın uyanık olduğunu ve hastayla iletişim halinde işlem yapıldığını' vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: Hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunduk. Bu işlemi lokal anestezi ile yapıyoruz. Ameliyat öncesinde MR ile hedef noktaları tespit ettik ve sonra hastayı operasyona aldık. Operasyon sonrası tekrar bilgisayarlı beyin tomografisi ile işlemi kontrol ettik. Daha sonra hastayı uyuttuk ve göğüs üstüne 5 yıl önce yerleştirdiğimiz pilleri de değiştirdik. Bütün bağlantıları sağladık. Tüm bu işlemler 8-9 saat sürdü' dedi.'Deep Brain Stimulation' denilen derin beyin uyarımı işleminin Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığına ve devletin bütün masrafları karşıladığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaptan, 'İlk ameliyatı yaptığımızda Konya'da bir ilke imza atmıştık. O zaman ameliyat sonrası hastanın elindeki titreme düzelmişti. Bu işlem sırasında hasta uyanık ve hastayla iletişim halinde işlem yapıyoruz. Hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunmak için hastanın derin beyin noktalarını doğru tespit edebilmek adına bir başlık kullanıyoruz. İşlemi lokal anestezi ile yapıyoruz. MR ile hedef noktalarını tespit ediyor ve operasyona başlıyoruz. Operasyon sonrası tekrar bilgisayarlı beyin tomografisi ile işlemi kontrol ettik ve hastayı uyuttuk. Bu esnada 5 yıl önce göğüs üstüne yerleştirdiğimiz pili değiştirdik ve gerekli bağlantıları sağladık' diye konuştu.Uzun süre bu ilacın kullanılmasıyla yaşamı zorlaştırıcı birtakım hareket bozukluklarının ortaya çıkabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kaptan, şöyle devam etti: Bu durumda ya ilaç dozu azaltılmalı ya da cerrahi seçenek göz önüne alınmalıdır. Cerrahi ile bu sorun tamama yakın bir şekilde çözülebiliyor. Cerrahi girişim, hasta uyanıkken beyne 2 ayrı noktadan girişimde bulunulması ve Parkinson hastalığına neden olan noktaların milimetrik olarak etkisizleştirilmesidir. Bu normal bir ameliyattan farklıdır. Hasta uyanıktır ve hasta ile iletişim halinde işlem gerçekleştirilir. Bu şekildeki bir cerrahi ile titremelerde yüzde 60-70 azalma bekliyoruz. Bu da hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.Ellerindeki titremenin ilk ameliyatı olmadan yaklaşık 3 yıl önce başladığını, sonrasında ameliyat olduğunu ve hiçbir sıkıntısı kalmadığını söyleyen 67 yaşındaki Eyüp Şen, 'Eşim öldükten sonra bu hastalık ortaya çıktı. Otobüs şoförüydüm ama ellerimdeki titreme nedeniyle mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. İlk ameliyatımdan sonra ellerimdeki titreme çok azaldı. Hiçbir sorunum yoktu. Ancak son 6 aydır titreme tekrar yoğunlaşınca yeniden doktoruma gittim. İzmir'e geldiğini öğrenince de atlayıp geldim. Başkasına ameliyat olmam ki! Sağ olsun, ilk ameliyatımdan sonra hiç sorunum kalmamıştı. Üstünden yaklaşık 5 yıl geçti ve bu süre zarfında da bütün ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşıladım. Mesleğimi de yapıyordum. Ancak bu sefer de diğer taraftan baskı gelmeye başlayınca titremeler artmaya başladı. Hocama başvurdum ve ameliyat dedi. 5 yıl sonra yine aynı ameliyatı olacağım. Bu sefer beynin diğer tarafından işlem yapılacak' dedi. n Ali BudakDokuz Eylül Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, Parkinson hastası olan Eyüp Şen'e lokal anestezi ile ikinci beyin ameliyatını yaptı. Ameliyat için Konya'dan gelen Şen, ilk ameliyatının basında yer alan bir haberini çerçeveletip doktoruna getirdi. Hastanelerin sürekli hastane çalışanlarına şiddetle anıldığı bir ortamda böyle bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kaptan, 'Eyüp amcanın ilk ameliyatını 5 yıl önce yaptık. İlk geldiğinde ellerindeki titreme çok şiddetliydi ve Parkinson'dan kaynaklıydı. Ameliyatı gerçekleştirdikten sonra titremesi yüzde 70'in üzerinde azaldı. Sonrasında da yaşam koşulları yükseltmiş oldu. Ancak rahatsızlık bu sefer de beynin diğer tarafına geçiş yaptı. Ameliyat olmak için Konya'dan geldi. Elindeki hediyeyi görünce çok mutlu oldum. Sağ olsun, bizi çok mutlu etti' dedi.