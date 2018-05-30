Domates suyu 8 saat tokluk hissi veriyor

Sağlık yönetimi uzmanı Prof. Dr. Özyaral, "Domates suyu, meyvenin en besleyici formudur ve sağlık için birçok faydası vardır. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli." dedi

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaptığı açıklamada, oruç tutan kişilerin mümkün olduğunca vücudun su ihtiyacını karşılayacak yiyecekler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Domatesin birçok faydasının bulunduğuna işaret eden Özyaral, "Domates yıllarca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Bugün, bu meyveyi çorbalarda, salatalarda, yemeklerde ve meyve suyu olarak kullanıyoruz. Domates suyu, meyvenin en besleyici formudur ve sağlık için birçok faydası vardır. Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidandır, kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığı önler. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Özellikle oruç tutan kişiler için domates suyu büyük fayda sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli." diye konuştu. Prof. Dr. Özyaral, domateslerin işlenmesiyle biyoyararlanımının arttığına işaret ederek, şöyle devam etti: Yani salçası, suyu, püresi, haşlanmış ya da közlenmiş haliyle de domatesteki likopen yoğunluğu yaklaşık dört misline kadar çıkabilir. Bu da domates suyunun taze domateslerden çok daha iyi bir likopen kaynağı olduğu anlamına gelir. Likopen, domatesin kabuğunda yoğun olarak bulunur. Dolayısıyla domates tüketilirken kabukları asla soyulmamalıdır." Domatesin sindirim sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Özyaral, "Zengin lif içeriği, hafif bir müshil işlevi görür, safra üretimini uyararak kabızlık, kramp ve aşırı şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır." dedi.