Dövmeyle sağlık durumu takibi

ABD'li bilim insanları, geliştirdikleri 3 farklı dövme mürekkebi sayesinde hastalık teşhis ve kontrolünde bir buluşa imza attı

ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile Harvard Tıp Okulu araştırmacıları, vücuttaki sağlık durumuna göre renk değiştiren dövme mürekkebi üretti. 'Dermal Abyss' isimli proje kapsamında geliştirilen üç farklı dövme mürekkebinin, biyosensörler aracılığıyla dokulararası sıvılardaki sodyum, glukoz ve pH değerlerini ölçerek renk değiştirdiği kaydedildi. Değerlerde artış yaşandığında dövme renklerinin glukoz sensöründe maviden kahveye, pH sensöründe pembeden mora ve sodyum sensöründe ise yeşilin UV ışığı altında parlak yeşile döndüğü belirtildi. Şu ana kadar domuz derisi üzerinde denenen dövme mürekkeplerinin, yakın zamanda içinde insan derisi üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi. Araştırmacılar, klinik araştırmalarda başarı elde edilmesi halinde, buluşlarının hastalık teşhis ve kontrolünde yeni bir dönem başlatacağının altını çizdi.



Diyabetlilere kolaylık

Projenin vücutla doğrudan bağlantı kurduğunu ve metabolizma aşamalarını dövmeye yansıttığını belirten araştırma ekibi, buluşlarının beslenme diyeti bulunan hastaların hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi. Teknolojinin özellikle gün içinde birçok kez kan testi yapmak zorunda kalan diyabet hastaları tarafından kullanılabileceği ifade edildi. Buluş sayesinde diyabet hastalarının kan testi yapmak yerine dövmelerinin rengini takip ederek şekerlerinin düştüğünü veya azaldığını görebileceğini belirten araştırmacı Xin Liu, 'Diyabet hastaları bize bu teknolojiyi denemek istediklerini belirttikleri mailler atıyor' ifadelerini kullandı. Sodyum değerlerini de ölçen teknolojinin sıvı kaybı ve su zehirlenmesi vakalarında kullanılabileceğine dikkat çeken araştırmacı, pH değerinin de genel sağlık durumunu yansıttığını belirtti. Liu, bazı kişilerin, sağlık verilerini takip etme isteğiyle bu dövmeden yaptırmak istediğini belirtti.