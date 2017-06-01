Dr. Şen: Böbrek taşı düşürmek için şifalı ot ve su kullanımı daha çok zarar verebililir

ÜROLOJİ Uzmanı Dr. Volkan Şen, dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşlarını düşürmek için şifalı su ve ot kullananları uyararak, alternatif yöntemlerin kanama ve böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söyledi

Manisa Devlet Hastanesi'nde böbrek taşı kırma ünitesi açıldı. ESWL isimli yöntemle dışarıdan ses dalgaları ile 30 dakikada taşlardan kurtaran, ünitenin açılışına Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Ulusan, Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Dr. Abdulkadir Oran, Üroloji Uzmanı Dr. Volkan Şen katıldı. Manisa'da devlet hastanelerinde taş kırma ünitesinin olmadığını söyleyen Üroloji Uzmanı Volkan Şen, "Böbrek taşlarından kurtulmak için çok fazla tedavi yöntemi var. Ama en kolay olanı taş kırma işlemidir. Bu işlem 2 santimetreden küçük olan idrar ve böbrek taşlarına rahatlıkla minimum ağrı ile uygulanabilir. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. Manisa'da sadece üniversite hastanesinde vardı. Devlet Hastanesi'nde açılan taş kırma ünitesi ile birlikte hastalar sıra beklemek zorunda kalmayacak ve İzmir'e gitmeyecek" diye konuştu.



Böbrek taşlarının oluşumunda genetik faktörlerin büyük rol oynadığını dile getiren Şen, günde 2 litrenin altında su tüketenlerin ve proteini yüksek gıdalarla beslenenlerin taş oluşma riski taşıdıklarını söyledi.



"YANLIŞ İNANIŞLAR VAR"



Birçok kişinin taş ağrısı ile kendilerine başvurduğunu dile getiren Dr. Şen, şifalı su ve şifalı ot kullanımının yaygın olduğunu, ancak bu yöntemlerin çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Şen, "Değişik yerlerden, değişik dağlardan, oradan buradan toplanan sular var. 'Oradan su içtim taşımız kırıldı' gibi çok yanlış inanışlar var. Ayrıca hastaların ot, çöp kaynatma gibi değişik yöntemlerle taşı düşürme yönelimleri var. Bitkilerin çoğunun kanama problemlerine neden olabilecek kadar yan etkileri mevcut. Özellikle taşlar büyüdüğü zaman ya da kanala düştüğü zaman uzun dönemde böbrek yetmezliğine hatta böbrek kaybına da neden olabilir. Ot çöp kaynatmak çok tehlikeli. Hastalar taş kırmanın böbreğe zarar vereceğini veya daha çok taş oluşturacağını düşünüyor. Aslında böbreğe en az zarar veren yöntem taş kırmadır" dedi.

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