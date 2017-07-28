Dudak dolgusu ve uygulama süreci!

Dudak Dolgusu güzel bir yüz ve milimetrik simetrilere sahip olmak isteyen herkesin tercih edebileceği özellikle de dolgun görünümü ile çok daha seksi bir görünüm elde etmeniz için tercih edilebilecek medikal işlemler arasında yer almaktadır

Dudak Dolgusu güzel bir yüz ve milimetrik simetrilere sahip olmak isteyen herkesin tercih edebileceği özellikle de dolgun görünümü ile çok daha seksi bir görünüm elde etmeniz için tercih edilebilecek medikal işlemler arasında yer almaktadır. Dudaklar güzel bir yüzün vazgeçilmez unsurlarından biridir ve bu nedenle de alımlı görünmek için dudak dolgusu yaptırmak her kadının hakkıdır!



Kalıcı dudak dolgusu nedir?



Dudak dolgusu olarak üretilmiş olan ve kaılcı olan “Permalip” bir silikon dudak dolgusudur. Bu ürün dudak dolgusunun kalıcı olmasını isteyen kişilerin tercih ettiği tek parça silikon yapıdan oluşur ve şekli, kıvamı dudak dokusuna uygun olarak geliştirilmiştir.



Permalip güvenli bir ürün müdür?



Permalip dudak silikonu, FDA onayı almış bir ürün olup, herhangi bir yan etkisi ya da hasara neden olabilecek bir madde değildir. Detaylar için : Uygulama nasıl yapılır? Kalıcı dudak dolgusu uygulaması diğer dolgu uygulamalarındaki gibi kremle uyuşturulma ile yapılmaz. Bölge lokal anestezi altında ve sinir blokları ile gerçekleştirilmektedir. İşlem esnasında ağrı ya da acı hissi meydana gelmemektedir. İşlemde ağız köşesinden yapılan 2mm genişliğinde bir kesi açılarak, “Permalip” özel bir alet yardımıyla dudak dokusu içine yerleştirilir. İşlem süresi ortalama yarım saat kadar sürmektedir. Dudak Dolgusu Fiyatları kalıcı ve geçici dudak dolguları olmak üzere farklı kategorilerde ve farklı fiyatlandırmalar ile yapılmaktadır. Bu nedenle de işlem öncesinde mutlaka kişilerin uzmanlara muayene olması ve hangi uygulamayı tercih ettiklerini bildirmesi önem taşımaktadır. Sizler de dudak dolgusu fiyatları ve medikal işlemlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz www.drmustafakaratas.com internet sayfamızı ziyaret edebilir ve dilediğiniz uygun gün için danışmanlarımızdan randevunuzu alabilirsiniz.



Fiyatlar nasıl belirlenir?



Dudak dolgusu fiyatları ya da diğer medikal işlemlerimizdeki fiyatlandırmalar muayeneler neticesinde ve uygulamada kullanılacak teknik, kullaınlan maddelere bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de muayene olmadan fiyatlandırma hakkında hastalara bilgi vermek doğru olmayacağından, herkesin hekimleri ile görüşmesi ve doğru bilgi için birebir görüşmesi son derece önem taşımaktadır. güzel bir yüz ve milimetrik simetrilere sahip olmak isteyen herkesin tercih edebileceği özellikle de dolgun görünümü ile çok daha seksi bir görünüm elde etmeniz için tercih edilebilecek medikal işlemler arasında yer almaktadır. Dudaklar güzel bir yüzün vazgeçilmez unsurlarından biridir ve bu nedenle de alımlı görünmek içinyaptırmak her kadının hakkıdır!olarak üretilmiş olan ve kaılcı olan “Permalip” bir silikon dudak dolgusudur. Bu ürün dudak dolgusunun kalıcı olmasını isteyen kişilerin tercih ettiği tek parça silikon yapıdan oluşur ve şekli, kıvamı dudak dokusuna uygun olarak geliştirilmiştir.Permalip dudak silikonu, FDA onayı almış bir ürün olup, herhangi bir yan etkisi ya da hasara neden olabilecek bir madde değildir. Detaylar için : http://www.drmustafakaratas.com/dudak-dolgusu.html Kalıcıuygulaması diğer dolgu uygulamalarındaki gibi kremle uyuşturulma ile yapılmaz. Bölge lokal anestezi altında ve sinir blokları ile gerçekleştirilmektedir. İşlem esnasında ağrı ya da acı hissi meydana gelmemektedir. İşlemde ağız köşesinden yapılan 2mm genişliğinde bir kesi açılarak, “Permalip” özel bir alet yardımıyla dudak dokusu içine yerleştirilir. İşlem süresi ortalama yarım saat kadar sürmektedir.kalıcı ve geçici dudak dolguları olmak üzere farklı kategorilerde ve farklı fiyatlandırmalar ile yapılmaktadır. Bu nedenle de işlem öncesinde mutlaka kişilerin uzmanlara muayene olması ve hangi uygulamayı tercih ettiklerini bildirmesi önem taşımaktadır. Sizler deve medikal işlemlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz www.drmustafakaratas.com internet sayfamızı ziyaret edebilir ve dilediğiniz uygun gün için danışmanlarımızdan randevunuzu alabilirsiniz.ya da diğer medikal işlemlerimizdeki fiyatlandırmalar muayeneler neticesinde ve uygulamada kullanılacak teknik, kullaınlan maddelere bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle de muayene olmadan fiyatlandırma hakkında hastalara bilgi vermek doğru olmayacağından, herkesin hekimleri ile görüşmesi ve doğru bilgi için birebir görüşmesi son derece önem taşımaktadır.