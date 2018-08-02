Duş alırken idrarınızı tutmayın çünkü...

Yıllardır bilinenin aksine duş sirasında idrar tutmak doğru değil. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre duş alırken idrar yapmanın zararı değil faydası var

Yapılan istatistiki çalışmalara göre Amerikanların %61'inin duş alırken idrarını yaptığı tespit edildi. Uzmanlar bu oranın diğer ülkelerde de aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyor. Kulağa zararlı gibi gelse de aslında öyle değil.Aksine duş alırken idrarını yapanların bazı nedenlerden dolayı sağlıklı bir şey yaptığı düşünülüyor.

Cilde iyi geliyor

İdrar içüerisinde cilde iyi gelen nemlendirici üre bulunuyor.Cilt bakımı ürünlerinde yer alan üre genelde sentetik olarak üretilir. Dermatolog Rachel Nazarian, "İdrarda bulunan üreyi zaten cilt bakımı ürünlerinde kullanıyoruz. İdrar neredeyse, tamamen sudan ibaret. Küçük bir ölçüde de üre bulunuyor" dedi.

Tasarruf edersiniz

Cilt sağlığına ek olarak, aslında sifon çekmemiş olmaktan dolayı da su tasarrufu yaparak cebinize olan zararı da engelliyorsunuz.Sifonu her çektiğinizde 6 litre su harcarsınız. İnsanlar ortalama 7 kez tuvalete gidiyorlar. Bu da yaklaşık olarak her gün 42 litre su harcadığınızı gösteriyor.Bu özellikle kadınlar için geçerli bir durum. Banyodayken idrarınızı ne kadar çok yaparsanız, bu o kadar az tuvalet kağıdı kullanacağınız anlamına gelir.

