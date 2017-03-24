'Duygusal ayrılık' boşanma getiriyor

Psikiyatrist Burcu Yücetürk, evliliklerde boşanma sürecinin, eşler arasında duygusal ayrılığın ortaya çıkmasıyla başladığını söyledi. Bunu gösteren işaretler olduğunu belirten Uzm. Dr. Yücetürk, 'Temelde evliliği bitiren sebep, sorunların varlığı değildir. Evlilik çatışmalarını başlatan sorunlara karşı, uygun baş etme yöntemlerinin kullanılamamasıdır' dedi

İlişkilerinde kendilerine göre her yolu denemiş kişilerin bile aklına 'Boşanmanın önüne geçilebilir mi?' sorusunun geldiğine dikkat çeken Kent Alsancak Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti Dr. Yücetürk, cevabın 'Birçok durumda evet, geçilebilir' olacağını belirtti. Yücetürk, 'Biliyoruz ki, iki tarafın da gönüllü olduğu bir ilişki 'ilerde boşanırız' düşüncesiyle başlamaz' diyerek, şöyle konuştu: Peki, nasıl oluyor da ayrılık aşamasına geliniyor? Boşanan yakınlarınıza, hatta bazen kendi ilişkinize baktığınızda; ailelerin etkilerinin, cinsel, ekonomik ve çocuklar ile ilgili sorunların, aldatma ve daha nice konunun boşanma bahanesi olarak ortaya çıktığını fark edebilirsiniz. 'Bahane' diyorum, çünkü boşanma sürecini başlatan, eşler arasında 'duygusal ayrılığın' ortaya çıkmasıdır. Duygusal ayrılığı bazı işaretlerden anlayabiliriz. Bunlar; Şüphe, hayal kırıklıkları, çökkün hissetme, huzursuzluk, evlilik içinde mutsuz hissetme, aile ve eş rollerinden kopma, eşi ve diğer aile üyelerini kendinden uzaklaştıran davranışların başlaması, aileye karşı bağlılığın azalması, evlilikte hissedilen yakınlığın eskiye göre azalması, fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan doyum sağlayamama gibi...



Sevgi ve nefret bir arada



Duygusal ayrılığa, bazı belirsizliklerin de eşlik ettiğini belirten Uzm. Dr. Burcu Yücetürk, 'Sevgi ve nefret aynı anda, aynı kişiye karşı hissedilmeye başlar' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: İlişkinin devam edip etmemesi gerektiği konusu net değildir. Genelde bu dönemde; eski aşklar düşünülür; ayrılıp baba evine geçici bir dönüş yapılabilir; başka bir yerde hayat kurulabilir ya da bu konular hayal edilmeye başlar. Bir süre sonra ayrılığı düşünen kişinin bireysel aktivitelere (spor, diğer hobiler, arkadaşlar...) ailesinden daha fazla zaman ayırdığı gözlenir. Eşinin ilgisine karşı kayıtsız kalabilir, ilgi ve sevgi göstermekten kaçınabilir. Diğer taraftan henüz ayrılık düşüncesi olmayan eş, kendini ihmal edilmiş ve reddedilmiş hissedebilir. Kendisinden uzaklaşan eşini daha sık arama, birlikte vakit geçirmeye zorlama, onun sevdiği aktiviteleri yapma, hediyeler alma gibi kurtarma davranışlarında bulunabilir.



Öte yandan temelde evliliği bitiren sebebin sorunların varlığı olmadığını belirten psikiyatrist Yücetürk, 'Sebep; evlilik çatışmalarını başlatan sorunlara karşı, uygun baş etme yöntemlerinin kullanılamamasıdır. Bu süreçte uzman desteği almak çok önemli. Diğer taraftan unutulmaması gereken önemli bir nokta da bazen boşanmanın en iyi çözüm olabileceğidir' dedi.



